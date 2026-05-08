Mercado Libre arrastró a la bolsa y los adr se hundieron hasta 11%, aunque el Riesgo País perforó los 520 puntos

Los activos argentinos cerraban una semana de recuperación con señales mixtas: mientras el riesgo país volvió a comprimirse hasta los 515 puntos básicos, las acciones y ADRs sufrieron fuertes bajas arrastradas por el desplome de Mercado Libre en Wall Street tras la presentación de balances. El contexto internacional, marcado por la escalada bélica en Medio Oriente, volvió a instalar cautela en los mercados.

En paralelo, el Banco Central difundió el nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), donde las consultoras y bancos proyectaron una inflación mensual de 2,6% para abril, mismo nivel esperado para el IPC núcleo. Además, los analistas estimaron un crecimiento del PIB de 2,8% para 2026 y calcularon que el dólar oficial alcanzará los $1.676 hacia diciembre del próximo año.El frente internacional volvió a condicionar el ánimo financiero. Durante la noche del jueves se registraron nuevos ataques y explosiones en la zona del estrecho de Ormuz, en medio de las negociaciones encabezadas por Donald Trump para alcanzar un acuerdo de paz entre Estados Unidos, Israel e Irán. La posibilidad de una escalada mayor en el conflicto volvió a encender alertas en los mercados globales y golpeó especialmente a los activos emergentes.