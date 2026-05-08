Fuga sin techo: los argentinos ya controlan más de la mitad de los dólares invertidos en Uruguay

El último informe de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU reveló que 39.613 argentinos operaron a través de gestores de portafolio y asesores de inversión locales durante el último año. La cifra marcó un salto de 43% respecto de 2024, cuando se contabilizaban 27.696 clientes. En apenas doce meses, se sumaron 11.917 nuevos inversores provenientes de Argentina.

El informe también mostró que los clientes argentinos superaron por primera vez a los uruguayos. Si bien los residentes locales también aumentaron su participación y pasaron de 31.499 a 36.692 clientes, el crecimiento fue considerablemente menor al registrado desde Argentina. En paralelo, los capitales argentinos representaron el 55,9% de los activos financieros procesados por gestores y asesores autorizados por el BCU.El nuevo récord volvió a poner en escena la histórica salida de divisas hacia Uruguay como refugio financiero frente a la inestabilidad económica argentina. La combinación de desregulación financiera, volatilidad cambiaria y búsqueda de cobertura en dólares profundizó un flujo de capitales que ya domina el negocio de inversión del otro lado del Río de la Plata.