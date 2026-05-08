08.05.2026 / ECONOMIA

Fuga sin techo: los argentinos ya controlan más de la mitad de los dólares invertidos en Uruguay


Los argentinos volvieron a batir un récord en el sistema financiero uruguayo y ya explican más de la mitad de los dólares administrados por gestores y asesores de inversión del país vecino. Según datos del Banco Central del Uruguay, en 2025 los residentes argentinos depositaron más de 26.437 millones de dólares y se transformaron por primera vez en el principal grupo de clientes, por encima incluso de los propios uruguayos.




El último informe de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU reveló que 39.613 argentinos operaron a través de gestores de portafolio y asesores de inversión locales durante el último año. La cifra marcó un salto de 43% respecto de 2024, cuando se contabilizaban 27.696 clientes. En apenas doce meses, se sumaron 11.917 nuevos inversores provenientes de Argentina.

El fenómeno tomó todavía más relevancia porque otros mercados mostraron señales opuestas. Mientras los clientes brasileños prácticamente se mantuvieron estancados —con una caída de apenas 17 cuentas— y el grupo de inversores de otros países retrocedió en 867 clientes, los argentinos impulsaron buena parte del crecimiento del negocio financiero uruguayo.

El informe también mostró que los clientes argentinos superaron por primera vez a los uruguayos. Si bien los residentes locales también aumentaron su participación y pasaron de 31.499 a 36.692 clientes, el crecimiento fue considerablemente menor al registrado desde Argentina. En paralelo, los capitales argentinos representaron el 55,9% de los activos financieros procesados por gestores y asesores autorizados por el BCU.

El nuevo récord volvió a poner en escena la histórica salida de divisas hacia Uruguay como refugio financiero frente a la inestabilidad económica argentina. La combinación de desregulación financiera, volatilidad cambiaria y búsqueda de cobertura en dólares profundizó un flujo de capitales que ya domina el negocio de inversión del otro lado del Río de la Plata.

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