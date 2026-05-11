"TraductorTeAma", el influencer libertario reposteado por Milei, denunciado por rociar con gas pimienta a una mujer en Rosario

Esteban Glavinich, conocido en redes sociales como "TraductorTeAma" y reconocido dentro del universo libertario por sus publicaciones habitualmente compartidas por Javier Milei, quedó envuelto en un fuerte escándalo en Rosario tras ser denunciado por una agresión con gas pimienta contra una vecina.El hecho ocurrió este domingo al mediodía en un edificio ubicado sobre avenida Pellegrini al 400. Según la denuncia policial, la víctima, identificada como Juliana Delfina García, de 27 años, aseguró que Glavinich y su pareja la esperaron junto a su padre mientras realizaban una mudanza y, en medio de una discusión, les arrojaron gas pimienta en el rostro.De acuerdo al relato de la joven, el conflicto llevaba meses y se había vuelto insostenible. Según manifestó, sufría constantes situaciones de hostigamiento vinculadas a la convivencia en el edificio y a su perro, motivo por el cual había decidido abandonar el departamento donde vivía.Tras el ataque, se realizó un llamado al 911 y personal policial acudió al lugar. La joven debió recibir asistencia médica en un hospital, mientras que las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 1ª. Fuentes cercanas a la causa indicaron que este lunes las partes fueron citadas a declarar en Fiscalía, mientras avanza la investigación para esclarecer lo ocurrido.Glavinich es una de las figuras del ecosistema de influencers libertarios en X, la red social antes conocida como Twitter. Su cuenta acumula seguidores dentro del espacio de La Libertad Avanza y el propio Milei ha reposteado sus publicaciones en reiteradas oportunidades, lo que le otorga visibilidad directa desde la cuenta presidencial.