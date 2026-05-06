Un informe quitó sustento al proyecto de Losada sobre falsas denuncias: solo hay una cada 1.100 expedientes

El estudio analizó 8.254.672 investigaciones penales tramitadas entre 2023 y 2025 en 17 jurisdicciones del país y detectó apenas 7.517 causas por falsa denuncia. El dato equivale al 0,09% del total, es decir, una causa cada 1.098 expedientes judiciales.

La diputada Carolina Losada sufrió un sacudón por parte de la Justicia federal tras conocerse un informe del Observatorio de Violencia de Género (OVG) de los Ministerios Públicos Fiscales provinciales que rebate la principal premisa de su proyecto para endurecer penas por falsas denuncias, al concluir que este tipo de casos representa un fenómeno “estadísticamente marginal” dentro del sistema judicial argentino.El relevamiento también abordó el delito de falso testimonio, cuya incidencia fue todavía menor. Según el informe, este tipo de causas representó el 0,025% del universo analizado, con una frecuencia de una cada 3.940 investigaciones.A su vez, el trabajo cuestionó directamente el argumento utilizado para impulsar una reforma penal sobre denuncias falsas en contextos de violencia de género. “El problema que el proyecto pretende agravar es estadísticamente minoritario dentro de un fenómeno que ya es marginal en sí mismo”, sostuvo el documento elaborado por el OVG.Otro de los puntos destacados fue el origen de las denuncias consideradas falsas. En las 14 provincias que cuentan con sistemas de clasificación específicos, el 86% de los casos estuvo vinculado a conflictos patrimoniales, laborales o vecinales.En contraste, solo el 8% de las falsas denuncias registradas se produjo en contextos de violencia de género o intrafamiliar, una cifra que el informe utilizó para desacreditar la idea de una supuesta proliferación de acusaciones engañosas en ese ámbito.El trabajo también alertó sobre el problema inverso: el subregistro de hechos de violencia real. Citando datos de la Iniciativa Spotlight y del Ministerio de Justicia,En ese marco, el Comité CEDAW de Naciones Unidas recomendó al Estado argentino retirar la propuesta de modificación del Código Penal impulsada en el Congreso, al advertir que podría generar nuevas barreras de acceso a la Justicia y desalentar a las víctimas a denunciar situaciones de violencia.