El PRO le marcó límites a Milei por la causa Adorni: "Frenan el cambio desde adentro con soberbia y arrogancia"

Luego de que el presidenteratificara públicamente apese a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucra, el PRO difundió este domingo un comunicado en el que tomó distancia del oficialismo y advirtió que existen sectores que “frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”.El mensaje del espacio fundado porse conoció en plena investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, aunque el partido evitó mencionarlo de forma explícita. En el texto, el PRO sostuvo que “acompañar el cambio no es aplaudir todo, mucho menos, aplaudir lo que está mal. Es decir la verdad aunque duela".“El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro”, expresó el comunicado, en una de las frases más duras dirigidas hacia el entorno libertario desde que comenzó la alianza parlamentaria entre ambos espacios.Además, los amarillos aseguraron que “señalar errores y exigir resultados” también forma parte del acompañamiento político y sostuvo que “decir lo que falta” es parte de una “lealtad verdadera”. El texto también cuestionó el contraste entre los indicadores económicos y la situación cotidiana de gran parte de la población.“Hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore”, señaló el partido amarillo, que en las últimas semanas endureció sus cuestionamientos internos hacia el Gobierno nacional y comenzó a exhibir mayores diferencias con la conducción libertaria.En otro de los pasajes más críticos del comunicado, el PRO afirmó que “cuando no se da el ejemplo, duele” y cuestionó que algunos dirigentes pidan esfuerzos sociales “que no están dispuestos a hacer”, una referencia que fue interpretada como un mensaje directo hacia funcionarios del Gobierno.Pese a las críticas, el partido ratificó que continuará acompañando algunas iniciativas del oficialismo en el Congreso, aunque dejó una advertencia política. “A los dos los vamos a enfrentar”, señaló el texto, en referencia tanto al kirchnerismo como a quienes, según el PRO, “frenan el cambio desde adentro”.La causa, conducida por el juez Ariel Lijo, indaga al jefe de ministros por la compra y remodelación de propiedades, además de distintos movimientos económicos que permanecen bajo análisis del fiscal Gerardo Pollicita. La Justicia busca reconstruir operaciones vinculadas a un departamento en Caballito y una vivienda en Exaltación de la Cruz.