Kicillof criticó el Súper RIGI de Milei y se preguntó: "¿Quién va a invertir si no se vende?"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arremetió contra el proyecto del "Súper RIGI" y los resultados del actual esquema de incentivos para grandes inversiones, al advertir que solo se ejecutó el 3% de los proyectos anunciados.Kicillof expuso que hay un contraste entre el volumen de inversiones anunciado por el Gobierno nacional, que ya ronda los US$100.000 millones, y el porcentaje de ejecución real al indicar que "de todo eso que se anunció y se festejó, solamente se realizaron el 3%”. “Es un número diminuto", sostuvo.Al mismo tiempo, el gobernador bonaerense señaló que, lejos de recibir recursos, Argentina atraviesa una etapa de "desinversión", al afirmar que "si uno mira la inversión extranjera durante la etapa de Milei, es negativa".Kicillof expresó que “metieron dentro del régimen a sectores que tienen una rentabilidad muy buena y que venían invirtiendo muy fuertemente”, y opinó que “ahí ya se desnaturalizó completamente”.Además, cuestionó el por qué se otorgan beneficios excepcionales y "por tiempo indeterminado" a grandes capitales extranjeros, mientras que las pymes industriales y los inversores argentinos no tienen condiciones especiales."Terminan dándole beneficios especiales desde el Estado con tal de hacer anuncios y andar diciendo que todo es un éxito", apuntó Kicillof.Ante los datos que indican una parálisis de la inversión en el inicio de 2026, vinculó la falta de inversión empresarial con la caída del consumo interno, al señalar que "el mercado interno se está detonando". "¿Quién va a invertir si no se vende? ¿Para qué vas a invertir si tenés la mitad de las máquinas en la Argentina paradas, con una lona encima?", manifestó.En este marco, consideró que "lo que se necesita es reactivar y eso es con salarios mejores”.