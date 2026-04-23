Coalición Cívica rompió con Provincias Unidas por la negativa de los gobernadores de interpelar a Manuel Adorni

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y su par Mónica Frade -alineados con Elisa Carrió-, anunciaron su salida del interbloque Provincias Unidas, que compartían con los gobernadores, en desacuerdo con la decisión de esa bancada de no avanzar con un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.Provincias Unidas (PU) tiene 18 miembros y llega a 20 con el interbloque Unidos, que completan Miguel Pichetto y Nicolás Massot, que mantienen el sello Encuentro Federal. La Coalición Cívica salió de ese esquema. Con esta fuga, la tercera fuerza de la cámara será Fuerzas del Cambio (UCR y PRO), que mantiene 22 votos.La mayoría del bloque representan a los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy). Este grupo se niega a avanzar con proyectos para llevar al banquillo al jefe de Gabinete, a excepción de Pablo Juliano y Mónica Frade.Ferraro y Frade presionaron con esta dupla para llamar a una sesión, pero no prosperó y se apartaron del interbloque. El comunicado con el que anunciaron su salida de PU tiene un mensaje directo a los gobernadores."Entendemos y respetamos las necesidades y los desafíos que enfrentan quienes tienen la enorme responsabilidad de administrar y gobernar las provincias, pero creemos que, en el contexto actual que atraviesa la Argentina, es necesario poner el interés nacional por encima de cualquier otra consideración", señalaron.Frade y Ferraro admitieron que las diferencias del caso Adorni determinaron su salida. "La crisis de legitimidad que hoy afecta al gobierno nacional, agravada por las serias sospechas de corrupción que pesan sobre altas autoridades del Poder Ejecutivo, exige una actitud firme y coherente, que sólo podremos sostener plenamente a partir de la autonomía de nuestro bloque parlamentario", sostiene el comunicado.Los gobernadores que integran el espacio sostienen una posición distinta: consideran que, sin un procesamiento judicial previo, Adorni no puede ser sometido a una sanción política en Diputados. La Constitución habilita a ambas cámaras a remover a un jefe de Gabinete mediante una moción de censura, sin necesidad de iniciar un juicio político, pero los mandatarios entienden que no están dadas las condiciones para avanzar en ese camino.En la sesión que definió su informe de gestión, el jefe de Unión Por la Patria, Germán Martínez, anunció que buscaría respaldo para echar al jefe de Gabinete, pero sin PU no es posible alcanzar una mayoría. La CC fundamentó su salida en otras diferencias con sus exsocios.En el comunicado, reclamaron fortalecer "la salud y la educación públicas, y que atiendan la pérdida del poder adquisitivo que atraviesan los jubilados y los trabajadores, en una economía real que continúa sin mostrar señales claras de recuperación". "Sectores todos que continúan siendo objeto de una embestida permanente por parte del Gobierno nacional, sin señales de rectificación", sostuvieron.