Hidrovía: Unión por la Patria denunció anomalías en la licitación y pidió frenarla

Unión por la Patria reclamó este jueves la suspensión de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay al advertir sobre presuntas irregularidades en el proceso impulsado por el Gobierno nacional, entre ellas la posible utilización de documentación apócrifa vinculada a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la falta de estudios ambientales integrales y un eventual direccionamiento de los pliegos de concesión de una de las infraestructuras más sensibles para el comercio exterior argentino.El proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados por Jorge Taiana, quien solicitó que el Poder Ejecutivo frene la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025 hasta que se esclarezcan las denuncias radicadas ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA). La iniciativa también cuestiona el desmantelamiento de organismos federales de control sobre la vía navegable.La presentación se apoya en nuevas actuaciones incorporadas esta semana ante la PIA, donde se denunció la posible falsificación de instrumentos públicos utilizados como respaldo técnico del proceso licitatorio. Según el expediente, ya existen acusaciones por presunto abuso de autoridad, administración fraudulenta y confección o utilización de documentos falsos.Uno de los principales cuestionamientos apunta a un supuesto informe técnico atribuido a expertos de la UNCTAD, organismo dependiente de la ONU. De acuerdo con las denuncias, el documento no tendría las características formales habituales de publicaciones oficiales, carecería de identificación de autores y presentaría firmas digitales inválidas o compatibles con montajes gráficos.La denuncia también incorpora un informe técnico-forense que sostiene que los archivos fueron confeccionados mediante herramientas comunes de Microsoft Office y no responderían a los formatos institucionales utilizados por Naciones Unidas. Además, se indicó que ni la ONU ni la UNCTAD habrían confirmado hasta el momento la autenticidad o autoría de esos documentos.En paralelo, el planteo opositor advirtió sobre el impacto ambiental y económico de la profundización del calado del Río Paraná entre 40 y 44 pies, una obra que, según distintas presentaciones técnicas y judiciales, podría afectar ecosistemas ribereños, el acceso al agua potable y los sistemas cloacales de varias provincias.El proyecto también puso bajo la lupa las condiciones económicas de la concesión y un presunto favorecimiento hacia empresas extranjeras vinculadas al actual esquema de dragado y balizamiento. En ese sentido, desde Unión por la Patria señalaron que el proceso podría comprometer la soberanía fluvial argentina y profundizar la dependencia logística del Puerto de Montevideo para la salida al Atlántico Sur.