El Gobierno avanza con un blanqueo permanente y ya habilitó a 80 mil contribuyentes a usar dólares sin declarar

Unos 80.000 contribuyentes ya quedaron habilitados para utilizar dólares no declarados sin que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) les exija justificar el origen de esos fondos. El dato surgió de un comunicado oficial del organismo, que confirmó un fuerte crecimiento de adhesiones al nuevo esquema de Impuesto a las Ganancias Simplificado.

El nuevo esquema se convirtió en una de las piezas centrales de la denominada Ley de Presunción de Inocencia Fiscal. A diferencia del régimen tradicional, el contribuyente ya no presenta una declaración jurada completa sobre su patrimonio. En cambio, ARCA confecciona una liquidación preliminar y la persona solo debe verificar si el monto determinado por el organismo es correcto.La modificación más relevante es que el sistema deja de exigir información sobre los bienes al inicio del ejercicio fiscal. El control queda limitado a ingresos y gastos, mientras el organismo presume que el patrimonio declarado es legítimo y que no existió evasión impositiva previa. En la práctica, especialistas tributarios ya describen el mecanismo como una suerte de “blanqueo permanente”.Detrás de la medida aparece el objetivo económico del Gobierno: incentivar que los dólares guardados fuera del sistema financiero ingresen nuevamente al circuito formal. La Casa Rosada apuesta a reforzar las reservas del Banco Central a partir de esos ahorros acumulados por sectores medios y altos que, según el argumento oficial, retiraron sus divisas del sistema por temor a crisis financieras, corralitos o restricciones cambiarias.