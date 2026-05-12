12.05.2026 / ECONOMIA

El dólar blue alcanzó al oficial y el mercado vuelve a mostrar señales de tensión cambiaria

La cotización paralela llegó este martes a los $1410 para la venta y quedó al mismo valor que el tipo de cambio oficial minorista del Banco Nación. La suba del blue se produjo en una jornada marcada por la volatilidad financiera y la presión sobre los activos argentinos.



El dólar oficial minorista operó este martes a $1405 para la venta en las pizarras bancarias, mientras que en el Banco Nación alcanzó los $1410. En paralelo, el dólar blue también se ubicó en $1410 para la venta, consolidando un escenario de fuerte presión cambiaria y reduciendo prácticamente a cero la brecha entre ambos tipos de cambio.

La dinámica del mercado se dio en medio de un contexto de incertidumbre financiera y creciente tensión internacional, que también impactó sobre los bonos y las acciones argentinas. Los operadores siguieron de cerca la evolución de los dólares financieros, donde el contado con liquidación cerró en torno a los $1479 y el MEP superó los $1423.

El dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios dolarizados, alcanzó los $1826,50, reflejando la carga impositiva que continúa vigente sobre ese tipo de operaciones. En tanto, el dólar mayorista se ubicó en $1391,50, referencia clave para el comercio exterior y las intervenciones del Banco Central.

La coincidencia entre el dólar blue y el oficial volvió a encender señales de alerta en el mercado cambiario, en un escenario donde el Gobierno busca sostener la estabilidad del tipo de cambio mientras enfrenta presiones financieras, caída de reservas y mayor incertidumbre global. Operadores y analistas siguen de cerca la evolución de la demanda de divisas en las próximas ruedas, especialmente tras las recientes medidas económicas impulsadas por la Casa Rosada.

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