El dólar blue alcanzó al oficial y el mercado vuelve a mostrar señales de tensión cambiaria

El dólar oficial minorista operó este martes a $1405 para la venta en las pizarras bancarias, mientras que en el Banco Nación alcanzó los $1410. En paralelo, el dólar blue también se ubicó en $1410 para la venta, consolidando un escenario de fuerte presión cambiaria y reduciendo prácticamente a cero la brecha entre ambos tipos de cambio.

El dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios dolarizados, alcanzó los $1826,50, reflejando la carga impositiva que continúa vigente sobre ese tipo de operaciones. En tanto, el dólar mayorista se ubicó en $1391,50, referencia clave para el comercio exterior y las intervenciones del Banco Central.La coincidencia entre el dólar blue y el oficial volvió a encender señales de alerta en el mercado cambiario, en un escenario donde el Gobierno busca sostener la estabilidad del tipo de cambio mientras enfrenta presiones financieras, caída de reservas y mayor incertidumbre global. Operadores y analistas siguen de cerca la evolución de la demanda de divisas en las próximas ruedas, especialmente tras las recientes medidas económicas impulsadas por la Casa Rosada.