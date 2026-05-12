"El Quemado": Adorni desembarca en Mendoza para mostrar el primer gran proyecto del RIGI

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo,visitarán este jueves Mendoza para participar de la inauguración del parque solar El Quemado, presentado por el oficialismo como el proyecto energético más importante aprobado bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La actividad será encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo en el departamento de Las Heras.

En esta primera etapa, el emprendimiento incorporó más de 300 mil paneles bifaciales distribuidos sobre 350 hectáreas, con una inversión estimada en 220 millones de dólares. Desde el Gobierno sostienen que el proyecto permitirá reducir más de 455 mil toneladas de dióxido de carbono por año y ampliar la matriz energética del país mediante fuentes renovables.La inauguración de El Quemado se convirtió además en una apuesta política para la administración de Javier Milei, que busca mostrar resultados concretos del RIGI frente a las críticas opositoras sobre los beneficios fiscales y regulatorios otorgados a grandes empresas. El oficialismo sostiene que el esquema permitirá atraer capitales internacionales y acelerar inversiones estratégicas en energía, minería e infraestructura.La llegada de Adorni a Mendoza ocurrirá además en medio de cuestionamientos públicos por investigaciones vinculadas a su patrimonio y operaciones inmobiliarias. Pese a ello, desde la Casa Rosada ratificaron su continuidad dentro del Gabinete y el propio Milei salió a respaldarlo. En las últimas horas, Caputo aseguró que las polémicas alrededor del funcionario “no afectan la llegada de inversiones” al país.