Elecciones en Perú 2026: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez irán al balotaje

En segundo lugar quedó Roberto Sánchez, dirigente de izquierda y referente de Juntos por el Perú, con el 12,039%.

Fujimori logró sostener un núcleo duro de votantes conservadores y de derecha, mientras que Sánchez consiguió consolidarse como la principal referencia progresista y captar parte del voto anti establishment.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó oficialmente que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez serán los candidatos que disputarán la presidencia de Perú en la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio. La definición llegó después de varias semanas de conteo, revisión de actas y disputas entre las distintas fuerzas políticas.Fujimori, líder de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, terminó en primer lugar con el 17,192% de los votos válidos.El gran derrotado de la jornada fue Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima y candidato conservador, que quedó tercero por una diferencia cercana a los 21 mil votos.La primera vuelta volvió a mostrar la fragmentación del sistema político peruano, atravesado desde hace años por crisis institucionales, destituciones presidenciales y conflictos entre el Congreso y el Ejecutivo.Ningún candidato logró acercarse al 20% de los votos, un dato que refleja la dispersión electoral y el desgaste de los partidos tradicionales. La campaña estuvo marcada además por el malestar económico, el aumento de la inseguridad y el debate sobre el rol del Estado en la economía peruana.En ese escenario,La segunda vuelta enfrentará dos proyectos políticos claramente diferenciados. Keiko Fujimori propone una agenda de seguridad, liberalización económica y fortalecimiento del vínculo con Estados Unidos. También plantea endurecer políticas migratorias y ampliar facultades para las fuerzas de seguridad.Roberto Sánchez, en cambio, impulsa una plataforma orientada a la redistribución, mayor intervención estatal y reformas institucionales. Su espacio busca capitalizar el descontento social y reconstruir alianzas con sectores sindicales y movimientos populares.La elección será observada de cerca en toda América Latina porque Perú se convirtió en uno de los países más inestables de la región durante los últimos años. Desde 2018, el país tuvo múltiples presidentes, intentos de destitución y fuertes protestas sociales.Para Keiko Fujimori, esta será una nueva oportunidad de llegar a la presidencia después de varias derrotas en balotajes anteriores. La dirigente mantiene uno de los niveles de rechazo más altos del país, pero también conserva una estructura política sólida y una base electoral estable.La campaña hacia junio probablemente profundice la polarización entre antifujimorismo y voto conservador, una dinámica que marcó gran parte de la política peruana de la última década.La segunda vuelta se realizará el 7 de junio de 2026 y definirá quién será el próximo presidente peruano.Keiko Fujimori terminó primera con el 17,192% de los votos válidos, seguida por Roberto Sánchez con el 12,039%.Rafael López Aliaga quedó tercero y no logró ingresar a la segunda vuelta por una diferencia cercana a los 21 mil votos.