La Justicia autorizó a Chiqui Tapia a viajar al Mundial

La resolución habilita a Claudio Tapia a permanecer fuera del país entre el 27 de mayo y el 21 de julio, a cambio de una caución de 30 millones de pesos. Según trascendió, el titular de la Asociación del Fútbol Argentino iniciará su agenda internacional en Hungría por compromisos vinculados a la Conmebol y luego viajará hacia Norteamérica para participar de las actividades oficiales de la Copa Mundial FIFA 2026.

La causa judicial que involucra al dirigente continúa abierta y está vinculada a una presunta retención indebida de aportes. A pesar del procesamiento, el magistrado consideró que no existían impedimentos para autorizar el viaje, aunque fijó una garantía económica millonaria para habilitar la salida del país.Tapia mantiene un rol central dentro del fútbol sudamericano y mundial, especialmente tras la consolidación de la Selección Argentina en los últimos años.