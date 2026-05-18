18.05.2026 / FUTBOL Y POLITICA

La Justicia autorizó a Chiqui Tapia a viajar al Mundial

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, recibió autorización judicial para salir del país y asistir al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La medida fue tomada por el juez en lo penal económico Diego Amarante en el marco de la causa en la que el dirigente está procesado por presunta retención indebida de aportes.




La resolución habilita a Claudio Tapia a permanecer fuera del país entre el 27 de mayo y el 21 de julio, a cambio de una caución de 30 millones de pesos. Según trascendió, el titular de la Asociación del Fútbol Argentino iniciará su agenda internacional en Hungría por compromisos vinculados a la Conmebol y luego viajará hacia Norteamérica para participar de las actividades oficiales de la Copa Mundial FIFA 2026.

Antes del inicio de la competencia, Tapia también asistirá a la final de la UEFA Champions League, como parte de la agenda institucional que mantiene como integrante de organismos internacionales del fútbol. Desde el entorno del dirigente sostuvieron que el viaje forma parte de sus obligaciones protocolares y deportivas al frente de la AFA.

La causa judicial que involucra al dirigente continúa abierta y está vinculada a una presunta retención indebida de aportes. A pesar del procesamiento, el magistrado consideró que no existían impedimentos para autorizar el viaje, aunque fijó una garantía económica millonaria para habilitar la salida del país.

Tapia mantiene un rol central dentro del fútbol sudamericano y mundial, especialmente tras la consolidación de la Selección Argentina en los últimos años. 

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