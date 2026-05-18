18.05.2026 / POLEMICA

La Justicia avanzó sobre el patrimonio de Francisco Adorni y pidió documentación al Ministerio de Defensa


La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni sumó nuevas medidas judiciales. El juez Sebastián Casanello ordenó un procedimiento en el Ministerio de Defensa para recolectar documentación sobre los cargos, nombramientos y salarios que percibió el hermano del vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante su paso por la función pública.




La medida se concretó durante el fin de semana mediante una “orden de presentación” en la sede del Ministerio, donde los investigadores recopilaron información vinculada al recorrido laboral de Francisco Adorni. La causa busca determinar si existió un incremento patrimonial injustificado mientras ocupó distintos cargos dentro del área de Defensa.

Según la denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano, Adorni se desempeñó primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna y luego asumió la conducción del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). El fiscal Guillermo Marijuán sostuvo que el funcionario no registraba antecedentes patrimoniales ni trayectoria pública que justificaran determinadas operaciones económicas realizadas en un corto período de tiempo.

En el expediente ya se ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del actual diputado provincial y se solicitaron informes a bancos y entidades financieras sobre cuentas, depósitos, transferencias, compra de divisas, cajas de seguridad y movimientos patrimoniales desde 2020 hasta la actualidad. También se pidieron datos a organismos tributarios para reconstruir la evolución de sus bienes.

Uno de los puntos que más llamó la atención de la fiscalía fue la cancelación en apenas un año de un crédito hipotecario cercano a los 60 millones de pesos otorgado por el Banco Provincia. Según el dictamen judicial, incluso contemplando un nivel de ahorro extraordinario, los ingresos declarados por Adorni no alcanzarían para justificar el pago de esa deuda en tan poco tiempo. La Justicia ahora busca determinar el origen de esos fondos mientras avanza la investigación patrimonial.

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