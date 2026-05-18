18.05.2026 / Locales

El Municipio de Lanús avanza con la ejecución del Plan de Mejora Lumínica

El programa es financiado con fondos 100% municipales e incluye la colocación de acoples dobles paralelos, la repotenciación de luminarias y trabajos de pintura.




El Municipio de Lanús continúa con el avance del Plan de Mejora Lumínica a lo largo y ancho de la ciudad. En ese marco, el distrito que conduce Julián Álvarez concretó trabajos de repotenciación de 100 luminarias sobre Juan B. Justo, desde la avenida 29 de Septiembre hasta la avenida Presidente Raúl Alfonsín, con la finalidad de mejorar la visibilidad nocturna y brindar mayor prevención en materia de seguridad.

Estas tareas fueron realizadas con fondos 100% municipales e incluyó la colocación de acoples dobles paralelos, la repotenciación de equipos y trabajos de pintura. Anteriormente también se llevaron a cabo sobre Eva Perón entre 29 de Septiembre y Madariaga y se extendieron sobre la mencionada avenida, en el tramo entre la Estación Lanús y la avenida General Pinto en Monte Chingolo.

Estas acciones continuarán desarrollándose en las 30 arterias principales de la ciudad para potenciar la iluminación existente y contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los lanusenses.

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