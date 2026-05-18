Mayra Mendoza participa del Foro Urbano Mundial 2026: cuál es la agenda en México

La legisladora provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, dio inicio a una intensa agenda internacional al participar de la apertura del Foro Urbano Mundial (WUF13). En el prestigioso evento global, mantuvo un encuentro clave con Ana Cláudia Rossbach, Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat, con el objetivo de tender puentes y llevar la voz de los municipios bonaerenses a la discusión global sobre el desarrollo de las ciudades.El plato fuerte de la jornada inaugural fue el respaldo político y la construcción de lazos de hermandad latinoamericana. Mendoza compartió un significativo momento junto a Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno mexicano. Ambas funcionarias del país azteca expresaron su solidaridad con el reclamo de "Cristina Libre", denunciando la "persecución política" contra la dos veces presidenta argentina, y trazando un paralelismo con el proceso que hoy lidera Claudia Sheinbaum en México.De esta manera, las representantes mexicanas coincidieron con Mendoza en la importancia de reivindicar a las líderes populares que "ampliaron derechos y transformaron la vida de millones de personas".Finalmente, la legisladora provincial detalló que encarará las próximas jornadas del foro con un doble propósito estratégico: aportar "una mirada feminista a la gestión" y buscar apoyo para obras de infraestructura vitales para el Municipio de Quilmes. La prioridad estará puesta en conseguir el financiamiento necesario para el saneamiento y la infraestructura de los arroyos San Francisco y Las Piedras.