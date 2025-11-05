El vicepresidente de la Sociedad Rural cruzó a su hija vegana y defendió la ganadería en plena puja por la presidencia de la entidad

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y candidato a presidente de la entidad, Marcos Pereda Born, se enfrentó públicamente con su hija Milagros tras unas declaraciones sobre veganismo que amenazaron su campaña. El dirigente emitió un comunicado en redes sociales para reafirmar su apoyo a la industria ganadera, luego de que la joven afirmara en una entrevista reciente que su padre avizora un futuro sin consumo de carne.El conflicto se originó durante la participación de Milagros Pereda, diseñadora sustentable y vegana, en el podcast Ángeles y Demonios. Allí, la joven relató que en su núcleo familiar se produjo un vuelco hacia el vegetarianismo por el conocimiento directo de la actividad agropecuaria.En ese contexto, la hija del directivo ruralista apuntó directamente a la postura de su padre frente a la industria alimenticia. Según sus palabras, Pereda "es inteligente y sabe que el futuro tiene que ser sin carne".La respuesta del candidato a presidir la SRA llegó a través de una publicación en X para frenar las especulaciones. "Respeto a mi hija y su derecho a opinar, pero eso no representa en absoluto mi forma de pensar. Siempre fui un defensor de la ganadería como pilar del país y voy a seguir impulsando la venta de carne argentina en el mundo", sentenció.Este cruce familiar cobró relevancia por la actual disputa política dentro de la principal entidad del campo argentino. Pereda compite por el máximo cargo de la institución frente al actual presidente, Nicolás Pino, quien todavía no confirmó su candidatura para una reelección.A esto se suman los diferentes perfiles políticos de los candidatos frente al gobierno nacional. Mientras Pino mantiene una postura más dialoguista con la administración de Javier Milei, Pereda se posiciona como una voz más crítica de las políticas oficiales.