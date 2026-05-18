Pullaro cruzó a Milei por el ajuste en salud: Acá está la caja vacía que nos dejó Nación

“Acá está la caja de medicamentos vacía que nos dejó el Gobierno Nacional, pero nosotros garantizamos nuestra propia caja llena de medicamentos esenciales para cuidar a cada familia de la provincia”, expresó Pullaro a través de sus redes sociales durante la presentación del nuevo sistema provincial de logística sanitaria en el Parque Industrial de Funes.

La provincia puso en marcha un esquema integral de distribución de medicamentos e insumos que alcanzará a más de 700 centros de salud y hospitales públicos de todo el territorio santafesino. Según detalló el gobierno provincial, el operativo incorpora control de stock, trazabilidad, almacenamiento especializado y monitoreo logístico para garantizar el abastecimiento frente al retiro de programas nacionales.Durante el acto, Pullaro advirtió que el sistema público de salud enfrenta una presión creciente producto de la crisis económica y el ajuste nacional. “Argentina no la está pasando bien”, sostuvo el mandatario, al remarcar que las consultas en efectores públicos crecieron de 10 millones a 13,2 millones entre 2024 y 2025. “Mientras sea gobernador de esta provincia, a ningún santafesino le faltará medicamento ni alimento”, afirmó.La ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, también apuntó contra el desfinanciamiento nacional y recordó que el programa Remediar llegó a distribuir cerca de 2 millones de tratamientos en Santa Fe durante 2024, cifra que cayó abruptamente hasta apenas 175 mil en el primer cuatrimestre de 2026. Frente a ese escenario, la provincia reforzó las compras centralizadas y amplió la producción del Laboratorio Industrial Farmacéutico para sostener la provisión de medicamentos esenciales.