"Pese a todo": Santilli buscó bajar la tensión interna en el Gobierno y respaldó a Adorni

Durante una entrevista en TN, el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, aseguró que dentro de la administración de Javier Milei existe un “equipo de trabajo” enfocado en avanzar con las reformas estructurales impulsadas por el oficialismo. Las palabras del ex PRO se dieron en el marco de la tensión acaecida en el gobierno nacional tras el supuesto error de Menem en un tuit que apuntaba contra Santiago Caputo, asesor predilecto de Milei.

“Nosotros tenemos un equipo de trabajo que avanza en reformas estructurales. Martín es el presidente de la Cámara de Diputados. Es un hombre importantísimo en la estructura. Y todos tenemos una tarea enorme para enfrentar los problemas de la Argentina. Y estamos trabajando”, afirmó el funcionario, en referencia a Martín Menem.En relación con las dudas planteadas sobre el patrimonio del jefe de Gabiente, Manuel Adorni, en un marco de tremenda polémica, Santilli buscó llevar tranquilidad y sostuvo: “Por supuesto que la declaración jurada de Manuel Adorni va a dar tranquilidad”. Las declaraciones se dieron en un contexto de creciente ruido político dentro de La Libertad Avanza y fuertes disputas por el armado y la conducción del espacio oficialista.