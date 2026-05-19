Llaryora rechazó la quita de subsidios al gas y advirtió que afectará a más de 2 millones de cordobeses

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, salió este martes al cruce del proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de Zona Fría y aseguró que la medida pondría en riesgo a más de la mitad de la población provincial. Tras reunirse con intendentes y jefes comunales, el mandatario provincial reclamó frenar la iniciativa y defendió los subsidios al gas como una herramienta de “justicia territorial”.

En esa línea, Llaryora remarcó que “el Régimen de Zona Fría no es un privilegio, sino una herramienta de justicia territorial y equidad tarifaria”. También señaló que la eliminación del beneficio impactaría de manera directa sobre trabajadores, jubilados, sectores medios, hogares vulnerables, comercios y emprendimientos turísticos.Por último, el gobernador pidió a los diputados y senadores nacionales por Córdoba que rechacen el proyecto impulsado por la administración de Javier Milei. “Sostenemos nuestro compromiso con la defensa del federalismo, la equidad territorial y el acompañamiento a las familias cordobesas frente a medidas que impactan directamente en la economía de nuestra gente”, concluyó.