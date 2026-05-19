19.05.2026 / CORDOBA

Llaryora rechazó la quita de subsidios al gas y advirtió que afectará a más de 2 millones de cordobeses


“El proyecto nacional que modifica la Zona Fría pone en riesgo a más de la mitad de la población provincial”, sostuvo Llaryora a través de sus redes sociales. Según detalló, la eventual quita de subsidios afectaría a “688 mil hogares y a más de 2,2 millones de vecinos” en toda la provincia.




El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, salió este martes al cruce del proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de Zona Fría y aseguró que la medida pondría en riesgo a más de la mitad de la población provincial. Tras reunirse con intendentes y jefes comunales, el mandatario provincial reclamó frenar la iniciativa y defendió los subsidios al gas como una herramienta de “justicia territorial”.

El mandatario cordobés advirtió además que los cambios podrían traducirse en aumentos de entre el 42% y el 100% en las tarifas de gas, especialmente durante los meses de invierno. “Defendemos a Córdoba y a cada familia que necesita este acompañamiento para atravesar el invierno”, afirmó.

En esa línea, Llaryora remarcó que “el Régimen de Zona Fría no es un privilegio, sino una herramienta de justicia territorial y equidad tarifaria”. También señaló que la eliminación del beneficio impactaría de manera directa sobre trabajadores, jubilados, sectores medios, hogares vulnerables, comercios y emprendimientos turísticos.

Por último, el gobernador pidió a los diputados y senadores nacionales por Córdoba que rechacen el proyecto impulsado por la administración de Javier Milei. “Sostenemos nuestro compromiso con la defensa del federalismo, la equidad territorial y el acompañamiento a las familias cordobesas frente a medidas que impactan directamente en la economía de nuestra gente”, concluyó.

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