20.05.2026 / MERCADO CAMBIARIO

El dólar no afloja: pese al retroceso, el mercado ya proyecta una divisa cerca de los $1.700

Mientras el oficial frenó la suba tras tres jornadas consecutivas en alza, consultoras privadas y operadores financieros anticipan un escenario de mayor presión cambiaria, más inflación y menor crecimiento para la economía argentina en 2026.




El dólar oficial retrocedió este miércoles luego de tres ruedas consecutivas en alza, aunque se mantuvo cerca de los $1.400 en el segmento mayorista. La cotización cayó apenas $1 y cerró en $1.397 para la venta, en una jornada atravesada por la fuerte liquidación de divisas del agro y por la atención del mercado sobre el nivel de reservas del Banco Central.

A pesar de la leve baja, las expectativas financieras continúan tensionadas. Un informe de la consultora FocusEconomics proyectó que el dólar oficial podría cerrar el año en torno a los $1.687, muy por encima de los valores actuales. El reporte también advirtió sobre un escenario de mayor inflación y menor crecimiento económico para la Argentina durante 2026.

En el mercado de futuros también se registraron bajas en los contratos más largos, aunque las previsiones siguen marcando una tendencia alcista. Los operadores estimaron que el dólar mayorista llegará a $1.405,5 hacia fines de mayo y escalará hasta los $1.624,5 en diciembre, en línea con las expectativas de devaluación gradual que predominan entre bancos y consultoras.

En paralelo, el dólar minorista permaneció en $1.420 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar tarjeta volvió a ubicarse en torno a los $1.846. Las cotizaciones financieras mostraron estabilidad: el MEP y el contado con liquidación operaron cerca de los $1.432. En el circuito informal, el dólar blue retrocedió $5 y cerró a $1.430 en las cuevas de la city porteña.

Aunque el Gobierno busca mostrar calma cambiaria y sostiene que el tipo de cambio se mantiene lejos del techo de la banda oficial, el mercado continúa reflejando expectativas de presión sobre el dólar para los próximos meses, en un contexto marcado por la fragilidad de las reservas y la incertidumbre económica.

Lo más leído

1

Magis TV, Fútbol Libre, Xuper TV y Pelota Libre: dónde ver gratis Boca, River, Independiente, Racing, series y películas

2

Desdolarización: qué países dejaron de usar el dólar y qué pasó después

3

Las élites argentinas "extraen valor pero destruyen el futuro": el duro diagnóstico de un informe global

4

Quiénes son los integrantes del Grupo Neuss, amigos de Santi Caputo: de vendedores gaseosas a ganar licitaciones por la Hidrovía

5

Resignación fiscal: el RIGI tendrá un costo fiscal de hasta u$s1.395 millones anuales

Más notas de este tema

El gobierno espera otro guiño del FMI mientras crecen las dudas sobre la economía

20/05/2026 - FINANZAS

El gobierno espera otro guiño del FMI mientras crecen las dudas sobre la economía

Milei aseguró que ya eliminó el 95% del cepo y ratificó el ajuste monetario contra la inflación

19/05/2026 - ECONOMIA

Milei aseguró que ya eliminó el 95% del cepo y ratificó el ajuste monetario contra la inflación

El dólar oficial subió por tercera jornada consecutiva y quedó al borde de los $1.400

19/05/2026 - MERCADO CAMBIARIO

El dólar oficial subió por tercera jornada consecutiva y quedó al borde de los $1.400

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.