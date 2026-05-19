El dólar no afloja: pese al retroceso, el mercado ya proyecta una divisa cerca de los $1.700

El dólar oficial retrocedió este miércoles luego de tres ruedas consecutivas en alza, aunque se mantuvo cerca de los $1.400 en el segmento mayorista. La cotización cayó apenas $1 y cerró en $1.397 para la venta, en una jornada atravesada por la fuerte liquidación de divisas del agro y por la atención del mercado sobre el nivel de reservas del Banco Central.

En el mercado de futuros también se registraron bajas en los contratos más largos, aunque las previsiones siguen marcando una tendencia alcista. Los operadores estimaron que el dólar mayorista llegará a $1.405,5 hacia fines de mayo y escalará hasta los $1.624,5 en diciembre, en línea con las expectativas de devaluación gradual que predominan entre bancos y consultoras.En paralelo, el dólar minorista permaneció en $1.420 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar tarjeta volvió a ubicarse en torno a los $1.846. Las cotizaciones financieras mostraron estabilidad: el MEP y el contado con liquidación operaron cerca de los $1.432. En el circuito informal, el dólar blue retrocedió $5 y cerró a $1.430 en las cuevas de la city porteña.Aunque el Gobierno busca mostrar calma cambiaria y sostiene que el tipo de cambio se mantiene lejos del techo de la banda oficial, el mercado continúa reflejando expectativas de presión sobre el dólar para los próximos meses, en un contexto marcado por la fragilidad de las reservas y la incertidumbre económica.