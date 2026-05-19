Milei aseguró que ya eliminó el 95% del cepo y ratificó el ajuste monetario contra la inflación

“Nosotros tenemos una política de apretón monetario y estamos convencidos en seguir en ese camino hasta que no terminemos de derrotar la inflación. Es decir, no vamos a ceder ni un ápice en la lucha contra la inflación”, sostuvo el presidente Javier Milei ante empresarios e inversores.

En relación con el mercado cambiario, Milei afirmó que la Argentina avanza “cada vez más hacia un esquema de mayor libertad cambiaria” y remarcó que el oficialismo ya levantó “prácticamente el 95% del cepo”. Además, aseguró que si el Banco Central no hubiese comprado unos u$s8.500 millones en divisas, el tipo de cambio “hoy estaría en 1.100”.“El dólar está muy lejos de las bandas y, además, estamos acumulando una gran cantidad de dólares. Para que eso básicamente no se vaya a precios, los esterilizamos”, explicó el Presidente, en referencia a la política oficial para absorber pesos y evitar una mayor presión inflacionaria.