19.05.2026 / ECONOMIA

Milei aseguró que ya eliminó el 95% del cepo y ratificó el ajuste monetario contra la inflación


El presidente Javier Milei afirmó este martes que su gobierno mantendrá el “apretón monetario” para continuar bajando la inflación y sostuvo que la Argentina ya eliminó “prácticamente el 95% del cepo cambiario”. Lo dijo durante un evento organizado por VALO en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.




“Nosotros tenemos una política de apretón monetario y estamos convencidos en seguir en ese camino hasta que no terminemos de derrotar la inflación. Es decir, no vamos a ceder ni un ápice en la lucha contra la inflación”, sostuvo el presidente Javier Milei ante empresarios e inversores.

El mandatario aseguró que el Gobierno todavía enfrenta “rezagos de la política monetaria” heredados de la gestión anterior y explicó que recién a mediados de 2024 lograron “frenar la emisión de dinero” debido a mecanismos que seguían impactando sobre la economía. En ese marco, insistió en que la estrategia oficial seguirá basada en restringir la cantidad de pesos en circulación, una política que también repercute sobre las tasas de interés.

En relación con el mercado cambiario, Milei afirmó que la Argentina avanza “cada vez más hacia un esquema de mayor libertad cambiaria” y remarcó que el oficialismo ya levantó “prácticamente el 95% del cepo”. Además, aseguró que si el Banco Central no hubiese comprado unos u$s8.500 millones en divisas, el tipo de cambio “hoy estaría en 1.100”.

“El dólar está muy lejos de las bandas y, además, estamos acumulando una gran cantidad de dólares. Para que eso básicamente no se vaya a precios, los esterilizamos”, explicó el Presidente, en referencia a la política oficial para absorber pesos y evitar una mayor presión inflacionaria.

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