El Mercosur puso la lupa sobre obras paralizadas: que dijeron sobre la reactivación de proyectos en Argentina

Una delegación del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) visitó la Argentina entre el 13 y el 15 de mayo para supervisar el estado de distintos proyectos financiados por el bloque regional. La misión estuvo encabezada por Luciano Wexell Severo, coordinador ejecutivo de la Unidad Técnica FOCEM, quien mantuvo reuniones con autoridades y equipos técnicos vinculados a iniciativas estratégicas en infraestructura, ciencia y desarrollo productivo.

“La posibilidad de realizar las visitas y mantener extensas reuniones con los equipos técnicos responsables por el empuje de los proyectos en Argentina nos permite fortalecer la agenda y crear expectativas positivas hacia los próximos meses”, sostuvo Wexell Severo. El funcionario también destacó “el éxito del IBioBA, en el marco del proyecto pluriestatal Biotec, ya finalizado y en etapa de cierre administrativo”.Desde el FOCEM señalaron además que el proyecto de consolidación de la UNAJ, inaugurada en 2009 y convertida en una referencia educativa del conurbano bonaerense, había atravesado una etapa de paralización pero actualmente “fue retomada en un buen ritmo”. En paralelo, remarcaron la importancia estratégica de las obras vinculadas al Ferrocarril Urquiza, al considerar que se trata de una iniciativa “fundamental para el país, para el MERCOSUR y que engrandece al FOCEM”.En sus dos décadas de funcionamiento, el FOCEM otorgó a la Argentina financiamiento no reembolsable por unos u$s85 millones para seis proyectos. Entre ellos aparecen obras energéticas en Paso de los Libres, mejoras en escuelas públicas santafesinas, recuperación ferroviaria y fortalecimiento universitario. Además, el organismo recordó que aún quedan disponibles u$s6,2 millones en el presupuesto 2026 para futuros proyectos en el país, en medio de un escenario económico donde las inversiones regionales cobran cada vez mayor relevancia.