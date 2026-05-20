El Municipio de Lanús continúa con las obras del Plan de Pavimentación 2026-2027

En la actual etapa 2026–2027, se realizarán más de 200 mil metros cuadrados de asfalto con especial énfasis en los espacios linderos con hospitales, unidades sanitarias, bomberos y escuelas.
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