20.05.2026 / Locales

El Municipio de Lanús continúa con las obras del Plan de Pavimentación 2026-2027

En la actual etapa 2026–2027, se realizarán más de 200 mil metros cuadrados de asfalto con especial énfasis en los espacios linderos con hospitales, unidades sanitarias, bomberos y escuelas.




El Municipio de Lanús sigue con el despliegue del Plan de Pavimentación 2026 - 2027 en diferentes barrios del distrito, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y peatonal, la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos y de las vecinas.

En ese marco, se efectuaron tareas de bacheo y de puesta en valor de la carpeta asfáltica sobre las calles Tucumán y Salta, Santiago del Estero y Quintana, Miguel Cané y Urquiza, Sáenz Peña y Dr. Melo, Gral. Alvear y Cnel. Lynch, entre otras, para optimizar la transitabilidad de las mencionadas zonas.

En referencia al Plan, durante el período 2024 – 2025 se concretaron 190 mil metros cuadrados de asfalto comprendidos en 360 cuadras completas y más de 1.400 intervenciones en bacheo. En la actual etapa 2026 – 2027, se realizarán más de 200 mil metros cuadrados de asfalto con especial énfasis en los espacios linderos con hospitales, unidades sanitarias, bomberos y escuelas.

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