Conflicto de Estados Unidos con Irán: $25 mil millones en pérdidas empresariales

El conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos ha generado un costo de al menos $25 mil millones para empresas en Estados Unidos, Europa y Asia durante sus primeros tres meses, según un análisis de declaraciones corporativas revisadas por Reuters
. Al menos 279 compañías listadas han reportado medidas defensivas: aumentos de precios, cortes de producción, suspensiones de dividendos, furloughs de personal y solicitudes de asistencia gubernamental. La causa principal es el bloqueo del Estrecho de Ormuz
, la ruta marítima más crítica para el transporte energético global, que ha interrumpido cadenas de suministro y rutas comerciales vitales.
Sectores más afectados y empresas con pérdidas cuantificadas
Las aerolíneas enfrentan el impacto más severo: representan casi $15 mil millones de las pérdidas totales debido al aumento en precios del combustible para aviones, que casi se ha duplicado. Toyota reportó una proyección de pérdidas por $4.3 mil millones, mientras que Procter & Gamble estimó un golpe post-impuestos de $1 mil millón. La empresa de electrodomésticos Whirlpool cortó su previsión de ganancias a la mitad y suspendió su dividendo, con el CEO Marc Bitzer señalando que "este nivel de declive industrial es similar al que observamos durante la crisis financiera global e incluso superior a otros períodos recesivos".
McDonald's advirtió a principios de mes sobre costos de inflación a largo plazo derivados de disrupciones en cadenas de suministro, un análisis que hasta hace poco se limitaba a reportes financieros de empresas industriales. El CEO Chris Kempczinski indicó que los precios elevados de gasolina son "el problema central que estamos viendo en este momento", lo que afecta la demanda de consumidores de ingresos más bajos.
Cómo el petróleo se traslada a precios al consumidor
El bloqueo del Estrecho de Ormuz ha empujado el precio del petróleo a más de $100 el barril, más del 50% superior a los niveles previos al conflicto. Esto elevó costos de envío, redujo disponibilidad de materias primas clave (fertilizantes, helio, aluminio, polietileno) y obligó a empresas a tomar medidas defensivas. La empresa Alemania Continental espera un impacto de al menos €100 millones ($117 millones) a partir del segundo trimestre, mientras que analistas proyectan que "tardará tres o cuatro meses en afectar el estado de resultados, probablemente impacte finales del Q2 e irá en escalada en la segunda mitad del año".
Casi 40 compañías en sectores industriales, químicos y de materiales han indicado aumentos de precios. El CFO de Newell Brands, Mark Erceg, señaló que cada aumento de $5 por barril de petróleo suma aproximadamente $5 millones en costos.
Perspectiva de márgenes de ganancia para los próximos trimestres
Desde el 31 de marzo, las previsiones de margen de ganancia neta del segundo trimestre se han reducido 0.38 puntos porcentuales para industriales del S&P 500, 0.14 puntos para bienes de consumo discrecional y 0.08 puntos para bienes básicos, según datos de FactSet. Los analistas de Goldman Sachs advierten que las empresas europeas STOXX 600 enfrentarán presión de márgenes a partir del segundo trimestre, conforme sea más difícil traspasar costos adicionales al consumidor y protecciones por cobertura expiren.
En Japón, los analistas han reducido a la mitad estimaciones de crecimiento de ganancias del segundo trimestre a 11.8% desde fines de marzo. Rami Sarafa, CEO de Cordoba Advisory Partners, señaló que "el verdadero impacto en ganancias no ha materializado aún en la mayoría de los resultados corporativos", sugiriendo que la volatilidad podría intensificarse.
El contexto económico global sigue frágil tras la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa a Ucrania, sin señales claras de resolución en el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.
¿Por qué el Estrecho de Ormuz es tan importante para los precios mundiales?
El Estrecho de Ormuz es el checkpoint energético más crítico del mundo: aproximadamente una quinta parte del petróleo global transita por esta ruta. Cuando Irán bloqueó el paso, los suministros se cortaron drásticamente, forzando a mercados a compensar con reservas y a pagar precios premium. El cierre también afectó suministros de fertilizantes, metales y petroquímicos que dependen de la ruta.
¿Cuándo se trasladarán estos costos a los precios de productos para el consumidor?
Los analistas proyectan que el impacto completo en márgenes de ganancia se materializará entre el segundo y tercer trimestre de 2026. Algunas empresas ya aumentaron precios; otras utilizarán inventarios amortiguadores antes de trasladar costos. La velocidad depende de cada sector.
¿Cuál es el riesgo para Argentina en particular?
Argentina importa energía y petroquímicos, lo que significa que el aumento en precios globales se trasladará a costos de producción local. Esto agravará presiones inflacionarias y afectará márgenes de empresas domésticas en transporte, manufactura y servicios.