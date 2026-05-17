19.05.2026 / ECONOMÍA GLOBAL

Conflicto de Estados Unidos con Irán: $25 mil millones en pérdidas empresariales

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel ha costado a empresas globales al menos $25 mil millones en pérdidas, de acuerdo con un análisis de Reuters. El bloqueo iraniano del Estrecho de Ormuz disparó el precio del petróleo a más de $100 el barril, fracturando cadenas de suministro y comprimiendo márgenes de ganancia en al menos 279 compañías.

