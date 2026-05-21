Reapareció Duhalde, presentó su espacio y un libro, lo escracharon y le recordaron la Masacre de Avellaneda

El exmandatario Eduardo Duhalde participó de una actividad en la Universidad Nacional de Lanús para presentar el libro “La gobernación de Eduardo Duhalde desde 1991 a 1999”, escrito por Aritz Recalde. El encuentro se realizó en el Cine Universitario “Tita Merello”, donde el exgobernador bonaerense volvió a mostrarse públicamente luego de varios meses alejado de la escena política.

Las imágenes del momento circularon rápidamente en redes sociales. En los videos se observó a Duhalde sentado junto a Recalde, en silencio y con una sonrisa incómoda frente a los cánticos. El clima se tensó todavía más cuando un grupo de militantes peronistas respondió cantando la marcha partidaria para tapar los gritos contra el exjefe de Estado.Desde la cuenta “Familiares y Compañeres de Darío y Maxi” cuestionaron la presencia de Duhalde en la universidad y remarcaron que “adonde vayan los iremos a buscar”. A su vez, el Centro de Estudiantes de Salud Comunitaria de la UNLa difundió un duro comunicado contra el rector Daniel Bozzani por haber habilitado la actividad. Allí calificaron a Duhalde como “asesino” y lo responsabilizaron políticamente por la Masacre de Avellaneda.La represión del 26 de junio de 2002 marcó uno de los episodios más graves de violencia institucional desde el retorno democrático. Por esos crímenes fueron condenados a prisión perpetua el excomisario Alfredo Luis Fanchiotti y el excabo Alejandro Gabriel Acosta. Las fotografías tomadas por los reporteros gráficos permitieron desmontar la versión oficial de aquel momento y aceleraron el final del gobierno interino de Duhalde, que poco después anunció el adelantamiento de las elecciones presidenciales.