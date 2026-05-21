21.05.2026 / Locales

El Municipio de Lanús avanza con las obras sobre el corredor Lugones en Remedios de Escalada

Las obras forman parte del Proyecto de Regeneración Urbana de Remedios de Escalada, que también contemplaron el mejoramiento de los boulevares Rosales y 29 de Septiembre.




La jefa de Gabinete del Municipio de Lanús , Nadia Burgos, supervisó las obras que se concretan sobre el Corredor Lugones, donde se lleva a cabo la construcción de dos nuevas plazoletas en las intersecciones con Camilo Cavour y Dr. A. Melo, en Remedios de Escalada, junto a la puesta en valor de la plaza José Hernández para que los vecinos disfruten de espacios públicos de calidad y con las mejores condiciones.

Las tareas que se desarrollan en las plazoletas incluyen la instalación de nuevo equipamiento urbano, vegetación, iluminación, reconstrucción de veredas y cordones, colocación de señalización vial, demarcación de sendas peatonales y construcción de rampas de acceso, sumado a la colocación de nuevas cámaras de videovigilancia para contribuir a brindar mayor prevención en la zona.



Estas acciones forman parte del Proyecto de Regeneración Urbana de Remedios de Escalada, que también contemplaron el mejoramiento de los boulevares Rosales y 29 de Septiembre.

En ese marco, actualmente se lleva a cabo la licitación de la etapa 3 de la Senda Aeróbica del Parque Central Las Colonias, que permitirá conectar el lado Este con el Oeste y, a su vez, poner en valor las inmediaciones del Puente Carretero, de la avenida Hipólito Yrigoyen, del Paseo La Carbonilla, de la Estación Remedios de Escalada, de la calle Pablo Nogués y del Pasaje Bidegain.

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