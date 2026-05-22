22.05.2026 / PERSISTEN LAS PROTESTAS

En medio de la crisis en Bolivia, el Gobierno se alineó con EEUU y sumó su respaldo a Rodrigo Paz

La administración de Javier Milei acompañó una declaración impulsada por Washington en defensa del gobierno boliviano, mientras crecen las protestas y los bloqueos contra Rodrigo Paz en distintas regiones del país vecino por el ajuste, la crisis económica y la escasez de combustible.




El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno, ratificó este jueves el respaldo de la Argentina al presidente boliviano Rodrigo Paz al afirmar que el país acompaña “una nueva declaración regional en apoyo a Bolivia” en defensa de “la democracia, la estabilidad institucional y el orden constitucional”.

El transfondo, en realidad, es una nueva señal de alineamiento del Gobierno con la política exterior impulsada por Estados Unidos frente a la crisis política y social que atraviesa Bolivia.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el funcionario afirmó que “seguiremos acompañando al pueblo boliviano y a sus autoridades democráticamente electas frente a los intentos de desestabilización y a toda forma de violencia o intimidación que busque debilitar las instituciones democráticas de nuestra región”, y agregó que “la defensa de la libertad, la democracia y la seguridad hemisférica exige compromiso y cooperación entre nuestros países”, afirmó Quirno.



La declaración difundida en el marco del “Shield of the Americas” fue firmada también por EEUU, Chile, Paraguay, Ecuador, Panamá y otros países de la región. Allí, los gobiernos expresaron su “profunda preocupación” por los bloqueos y manifestaciones que afectan distintas zonas de Bolivia y sostuvieron que buscan “subvertir el orden constitucional y desestabilizar al gobierno democráticamente elegido”.

El documento respaldó explícitamente a la administración de Rodrigo Paz y pidió que los reclamos se desarrollen “de manera pacífica” y dentro de las instituciones democráticas. “Cuando los manifestantes recurren a la violencia, el Gobierno tiene un interés legítimo en proteger el orden público dentro del marco de la ley”, señalaron los países firmantes.

Las protestas en Bolivia se profundizaron en las últimas semanas a partir de reclamos salariales de docentes, huelgas del sector del transporte por la escasez de combustible y cuestionamientos de comunidades indígenas y rurales a las reformas agrarias impulsadas por el Ejecutivo. Aunque el Gobierno dio marcha atrás con una de las leyes más resistidas, el conflicto siguió escalando y derivó en episodios de vandalismo y saqueos en La Paz.

Uno de los pasajes más duros del comunicado regional sostuvo que “no podemos permitir el derrocamiento de líderes democráticamente elegidos en nuestro hemisferio, inclusive cuando es apoyado por criminales y narcotraficantes”, en una referencia directa a los sectores que encabezan las protestas contra el gobierno boliviano.

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