Zona Fría: fuerte rechazo de Ziliotto al tarifazo del gas

La media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto que modifica el régimen de Zona Fría abrió un nuevo conflicto entre el gobierno nacional y las provincias patagónicas. Gobernadores y dirigentes de distritos alcanzados por el beneficio rechazaron la iniciativa al considerar que implica un aumento en las tarifas de gas para millones de usuarios.
Uno de los cuestionamientos más duros llegó desde La Pampa. El gobernador Sergio Ziliotto sostuvo que la modificación de la ley representa un retroceso social y económico para las provincias más frías del país.
"La ley de Zona Fría es una medida irracional que genera más asimetrías sociales. Buscan el empobrecimiento progresivo de la mayoría", describió el mandatario pampeano
en sus redes sociales luego de la votación en Diputados.
Qué cambia con el régimen de Zona Fría
El régimen de Zona Fría fue ampliado en 2021 para incorporar a más usuarios residenciales con descuentos en las tarifas de gas natural. El beneficio alcanza a provincias patagónicas y también a distintas localidades del centro y norte del país con bajas temperaturas durante el invierno.
La iniciativa aprobada en Diputados propone modificar ese esquema y reducir el alcance de los subsidios. Según denunciaron gobernadores y sectores opositores, el cambio implicaría mayores costos para hogares que dependen del gas para calefacción durante gran parte del año.
En La Pampa, el impacto del régimen es especialmente sensible debido a las bajas temperaturas invernales y a la extensión territorial de la provincia. Desde el gobierno provincial sostienen que quitar o reducir el beneficio agravará la situación económica de miles de familias.
El rechazo de las provincias patagónicas
Además de La Pampa, distintos dirigentes patagónicos expresaron preocupación por el avance del proyecto. El argumento central es que el costo energético en regiones frías tiene un peso mucho mayor sobre los ingresos familiares que en otras zonas del país.
El debate también se vincula con la política tarifaria del gobierno de Javier Milei, que desde diciembre de 2023 avanzó con recortes de subsidios y aumentos en servicios públicos como gas, electricidad y transporte.
Desde sectores opositores advirtieron que la modificación del esquema de Zona Fría puede profundizar desigualdades regionales y afectar especialmente a jubilados, trabajadores y familias de ingresos medios y bajos.
Qué falta para que se apruebe la reforma
Tras la media sanción en Diputados, el proyecto deberá ser tratado en el Senado. Allí los gobernadores buscarán sumar apoyos para frenar la iniciativa o introducir cambios que mantengan los descuentos actuales.
El debate promete convertirse en uno de los principales focos de tensión entre las provincias y el gobierno nacional durante el invierno, en un contexto de aumentos tarifarios y caída del poder adquisitivo.
¿Qué es la ley de Zona Fría?
Es un régimen que otorga descuentos en las tarifas de gas a usuarios de provincias y localidades con bajas temperaturas. Fue ampliado en 2021 para incluir a más regiones del país.
¿Qué cuestionó Sergio Ziliotto?
El gobernador de La Pampa afirmó que la modificación de la ley “genera más asimetrías sociales” y acusó al gobierno nacional de impulsar un “empobrecimiento progresivo”.
¿La reforma ya está aprobada?
No. El proyecto obtuvo media sanción en Diputados, pero todavía debe ser tratado por el Senado.