22.05.2026 / ECONOMÍA ZONA FRÍA

Zona Fría: fuerte rechazo de Ziliotto al tarifazo del gas

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, cuestionó la iniciativa y afirmó que la medida “genera más asimetrías sociales”. El debate se da en medio de los aumentos en las tarifas de gas y el recorte de subsidios impulsado por el gobierno de Javier Milei.