El Fondo Monetario Internacional pide reforma tributaria y cambiar la forma de medir la inflación

El Gobierno de Javier Milei se comprometió con el FMI a realizar una serie de reformas estructurales, entre las que se encuentra otra reforma tributaria. De acuerdo a lo detallado por el Ministerio de Economía, la reforma tributaria apuntará a "mejorar la eficiencia y simplicidad del sistema tributario" y avanzar en la "racionalización continua de gastos tributarios costosos".
La definición más concreta sobre el tipo de reforma quedó plasmada en la tabla de "structural benchmarks" del informe técnico
del organismo.
Qué incluye la reforma tributaria
El FMI no menciona tributos específicos en el memorando, pero abre la puerta a una discusión que ya comenzó el Ministerio de Economía: retenciones, Impuesto al Cheque e Ingresos Brutos provinciales. El acuerdo aclara que el proceso será gradual y coordinado con las provincias. En el Palacio de Hacienda sostienen que cualquier baja de impuestos nacionales deberá ser acompañada por reducciones de tributos provinciales y municipales.
El Fondo señaló en su análisis técnico que el sistema impositivo argentino sigue siendo "complejo, altamente distorsivo e inestable". Detalló que más de un cuarto de la recaudación depende de impuestos considerados distorsivos, especialmente tributos al comercio exterior e impuestos sobre transacciones financieras.
El staff del FMI propone una reforma integral que reduzca gradualmente impuestos a las exportaciones, especialmente sobre soja, trigo y maíz. Estimó que eliminar retenciones podría aumentar exportaciones agroindustriales en torno al 10%, sumar unos USD 5.000 millones anuales de divisas y elevar el PBI alrededor de 0,4 puntos porcentuales. Esta semana, el gobierno de Javier Milei anunció medidas
en ese sentido.
La reforma previsional queda para después de 2027
El Gobierno dejó asentado en el memorando que planea avanzar con una reforma del sistema de pensiones recién después de 2027, tras la implementación de las reformas laborales y tributarias. "Tras la implementación de las reformas laborales y tributarias destinadas a mejorar la formalidad laboral, planeamos comenzar a desarrollar una reforma del sistema de pensiones (finales de diciembre de 2027) diseñada para mejorar su sostenibilidad", detalló el texto del acuerdo.
La definición implica que la Casa Rosada busca postergar cualquier discusión previsional estructural hasta después de la próxima elección presidencial. El FMI dedicó un apartado específico al sistema previsional argentino y advierte sobre su peso creciente en las cuentas públicas. El gasto en pensiones representa aproximadamente el 45% del presupuesto federal y se proyecta que aumente a medida que se intensifiquen las presiones demográficas. El Fondo remarcó que los cambios introducidos por el Gobierno en la fórmula de movilidad durante 2024 fueron "fundamentales para contener el gasto previsional".
Otros compromisos: presupuesto 2027 y fortalecimiento fiscal
El acuerdo también incluyó otros compromisos vinculados al fortalecimiento del ancla fiscal. El Gobierno se comprometió a enviar un Presupuesto 2027 consistente con la regla de déficit cero y acompañado por un marco fiscal de mediano plazo con escenarios de riesgo y proyecciones plurianuales. Además, prometió avanzar en un sistema integrado de información tributaria para mejorar el monitoreo fiscal y fortalecer controles sobre grandes contribuyentes.
Divergencias entre el Gobierno y el FMI sobre política monetaria
El Staff Report del Fondo marcó diferencias con el Gobierno respecto de la política monetaria y cambiaria. El FMI recomendó que el Banco Central evolucione hacia un esquema en el que la tasa de interés gane protagonismo y el tipo de cambio tenga mayor flexibilidad, en detrimento del actual enfoque basado en agregados monetarios
. El organismo sostuvo que la política monetaria basada en el control de agregados "pierde fuerza" una vez que la inflación desciende a niveles similares a los actuales en la Argentina.
El equipo económico argentino refutó explícitamente esta recomendación en el punto 29 del documento de "la visión de las autoridades". Según los funcionarios, "el marco de metas monetarias permitió una rápida desinflación hasta niveles de un dígito bajo" y no consideran necesario modificar el ancla nominal. Advirtieron que "en los niveles actuales de inflación, los canales de tasas de interés débiles hacen que la meta de inflación sea un sustituto deficiente para las metas monetarias".
El Fondo también pidió actualizar la medición de la inflación, diciendo que "la demora prolongada en la actualización del índice de precios al consumidor ha dejado la metodología desactualizada y menos representativa de la canasta de consumo actual". El FMI insistió en la necesidad de fortalecer la independencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El Banco Central y las reservas en el radar del FMI
El Staff Report reconoció que el actual gobierno heredó un Banco Central "peligrosamente débil" tras años de predominio fiscal. Si bien mejoró el balance en términos nominales y eliminó la financiación monetaria directa del déficit, subsisten vulnerabilidades por la posición neta negativa de reservas internacionales, de un rojo cercano a USD 10.000 millones. El FMI proyecta que los pagos de Argentina al organismo alcanzarán el 8% de las exportaciones en 2030 y el 18% de las reservas brutas del BCRA en 2027.
El Fondo cuestiona la eficacia de la política monetaria para combatir la inflación y sostiene que la baja disponibilidad de reservas líquidas sigue planteando riesgos para la capacidad de pago. Recomendó que la estabilización de la economía argentina contemple una mayor flexibilidad cambiaria, una política fiscal más estricta y una acumulación más acelerada de reservas.
¿Cuándo debe presentar el Gobierno la reforma tributaria?
El Gobierno se comprometió a presentar la propuesta de reforma tributaria antes de fin de 2026. El proceso será gradual y coordinado con las provincias, según indicó el memorando de políticas económicas.
¿Por qué la reforma previsional quedó para después de 2027?
El Gobierno argumenta que primero debe completar las reformas laboral y tributaria para mejorar la formalidad laboral. La reforma del sistema de pensiones está prevista para finales de diciembre de 2027, después de las próximas elecciones presidenciales.
¿Qué impuestos sugiere el FMI que se reduzcan?
El Fondo propone reducir gradualmente retenciones a las exportaciones (especialmente de soja, trigo y maíz), Impuesto al Cheque, impuestos sobre transacciones financieras e Ingresos Brutos provinciales. El objetivo es "mejorar la eficiencia y simplicidad del sistema tributario".