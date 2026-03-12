China aprobó su hoja de ruta para 2030: autosuficiencia tecnológica, más gasto militar y una identidad nacional única

El documento, respaldado por 2.758 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, fija las prioridades económicas, tecnológicas y de defensa del país para los próximos cinco años

El XV Plan Quinquenal se aprueba en un contexto marcado por tensiones geopolíticas crecientes con Estados Unidos

El eje tecnológico es el más desarrollado del plan

El presupuesto de defensa para 2026 se fijó en 277.000 millones de dólares, un incremento del 7% respecto al año anterior, aunque levemente inferior al ritmo de los tres años previos

Uno de los diagnósticos más explícitos del documento es que China depende en exceso de la inversión y las exportaciones como motores de crecimiento

la Asamblea aprobó una ley de "unidad étnica" con 2.756 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones

El plan quinquenal es, en ese sentido, también un mensaje hacia el exterior: China no tiene intención de reducir su peso en las cadenas de suministro mundiales ni de ceder terreno en las industrias que considera estratégicas

La Asamblea Nacional Popular de China aprobó en la sesión de clausura de su reunión anual en Pekín el XV Plan Quinquenal para el período 2026-2030.. Sus ejes centrales son el desarrollo de semiconductores e inteligencia artificial, el aumento del presupuesto militar y el impulso al consumo interno. En paralelo, el Congreso aprobó una ley de "unidad étnica" que entrará en vigor el 1 de julio de 2026.La Asamblea Nacional Popular de China es el órgano legislativo del país, integrado por cerca de 2.800 delegados. Se reúne una vez al año en el Gran Palacio del Pueblo, en Pekín. Los planes quinquenales son los documentos estratégicos de mayor jerarquía del sistema de gobierno chino: orientan decisiones de gasto público e inversión por valor de billones de dólares durante cada ciclo de cinco años, y los gobiernos extranjeros, las empresas y los mercados internacionales siguen de cerca su contenido para anticipar las prioridades de Beijing.China adoptó este modelo de planificación en 1953, inspirado en la experiencia soviética. Desde entonces, cada plan ha reflejado el estado de la economía y las prioridades políticas del momento., restricciones tecnológicas impuestas por Washington y desafíos estructurales internos: la prolongada crisis del sector inmobiliario, la debilidad del consumo doméstico, el aumento del desempleo juvenil y el acelerado envejecimiento de la población.. El documento establece que China debe alcanzar la autosuficiencia en sectores considerados estratégicos: semiconductores, inteligencia artificial, computación cuántica, robótica, biotecnología, comunicaciones 6G, hidrógeno e interfaces cerebro-computadora. Para financiar ese esfuerzo, el gasto en investigación y desarrollo crecerá a un ritmo mínimo del 7% anual, con el objetivo de alcanzar el 3,2% del PIB para 2030. La participación de la economía digital en el producto nacional pasaría del 10,5% actual al 12,5%.El trasfondo de este énfasis tecnológico es la competencia directa con Estados Unidos. Washington ha restringido el acceso de empresas chinas a los semiconductores más avanzados y a maquinaria de producción de chips de última generación. Beijing respondió con inversión masiva en desarrollo propio y con sus propias restricciones a la exportación de tierras raras, materiales esenciales para la fabricación de componentes electrónicos en los que China mantiene una posición dominante.. Durante la sesión del Congreso, el presidente Xi Jinping pidió al Ejército Popular de Liberación que mantenga el liderazgo del Partido Comunista "sin vacilaciones" y que combata la corrupción interna, un problema que en los últimos años derivó en la destitución de varios altos mandos, entre ellos dos ex ministros de Defensa y dirigentes de la Fuerza de Misiles. La Comisión Militar Central, el principal órgano de mando castrense, quedó reducida a solo dos de sus siete miembros originales tras esas purgas; uno de ellos es el propio Xi.En materia económica, el plan no fija una meta de crecimiento estricta para el quinquenio. El objetivo anual establecido para 2026 es de entre el 4,5% y el 5%, el más bajo desde 1991. El déficit fiscal se mantiene en el 4% del PIB por segundo año consecutivo. Economistas consultados por medios internacionales señalan que el esfuerzo parece orientado a sostener la economía más que a acelerarla, y que el verdadero impulso al crecimiento se espera de la apuesta tecnológica de largo plazo.. El plan busca corregir ese desequilibrio impulsando el consumo de los hogares mediante mayores ingresos, mejor acceso a servicios públicos y una red de protección social más amplia. El déficit fiscal sostenido apunta en la misma dirección. Sin embargo, analistas señalan una tensión interna: Xi Jinping se ha declarado opuesto al asistencialismo como política de Estado, lo que pone en duda la escala real de esas medidas.El plan también incluye metas de transición energética: las fuentes no fósiles deberían representar el 25% de la matriz energética para 2030, con reducciones de la intensidad de carbono y expansión de energías limpias.En paralelo al plan quinquenal,. El texto entrará en vigor el 1 de julio de 2026. La norma alienta a las familias a inculcar en los menores adhesión al Partido Comunista y a la identidad nacional china, y prohíbe ideas consideradas perjudiciales para esa unidad. Organizaciones de derechos humanos advirtieron que la ley podría intensificar la presión sobre minorías como los uigures, los tibetanos, los mongoles, los hui y los manchúes, que habitan regiones que cubren aproximadamente la mitad del territorio chino y que son ricas en recursos naturales.Los analistas coinciden en que el XV Plan Quinquenal representa una continuidad de la política industrial china más que un giro estratégico. Lo que sí introduce es una mayor explicitación de las prioridades de seguridad y soberanía tecnológica en un contexto de fragmentación del orden global.. La pregunta que dejan abierta los economistas es si la combinación de subsidios masivos, política industrial centralizada y objetivos ambiciosos puede generar los mismos desequilibrios que en el pasado, exportando exceso de capacidad a un mercado global ya bajo tensión.