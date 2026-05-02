Honduras Gate: Sheinbaum apuntó contra Milei por financiar una presunta campaña en su contra

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se refirió públicamente a las denuncias sobre una presunta campaña de desinformación impulsada desde Argentina y Honduras
para afectar a su gobierno y vinculó el episodio con sectores alineados políticamente con Javier Milei.
Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum afirmó que esas operaciones “no van a afectar el proyecto de transformación” iniciado por el oficialismo mexicano en 2018 y sostuvo que existe una estrategia de “guerra sucia” digital contra su administración
. Sus declaraciones llegaron luego de que medios mexicanos publicaran información sobre campañas coordinadas en redes sociales provenientes de distintos países de la región.
Qué dijo Sheinbaum sobre Milei y la campaña digital
La mandataria mexicana evitó profundizar sobre los detalles de la denuncia, pero apuntó contra actores internacionales que, según planteó, buscan desgastar políticamente a su gobierno mediante operaciones en redes y campañas de desinformación.
El tema tomó relevancia luego de una investigación periodística llamada Honduras Gate
, que señaló la existencia de estrategias digitales articuladas desde Honduras y Argentina para instalar tendencias negativas contra el gobierno mexicano. En ese contexto, Sheinbaum mencionó específicamente que esas maniobras no lograrán modificar el rumbo político de su administración.
Los audios que vincularon al entorno libertario con operaciones regionales
Según esa investigación, en los audios se mencionaban transferencias de dinero y estrategias de comunicación digital orientadas a intervenir en discusiones políticas regionales. Entre los países mencionados aparecía Honduras y también México, donde el oficialismo denunció recientemente campañas coordinadas en redes sociales.
La polémica escaló luego de que Sheinbaum retomara el tema públicamente y lo conectara con una supuesta ofensiva internacional contra su gobierno.
La tensión regional entre gobiernos progresistas y la derecha libertaria
El episodio ocurre en un contexto de creciente tensión política regional entre gobiernos progresistas latinoamericanos y sectores identificados con la nueva derecha libertaria.
Desde la asunción de Milei, distintos dirigentes latinoamericanos cuestionaron el alineamiento internacional del gobierno argentino y sus posiciones sobre política exterior. Del otro lado, referentes libertarios mantuvieron fuertes críticas contra administraciones de izquierda de la región, entre ellas la de Sheinbaum en México.
En ese marco, las denuncias sobre campañas digitales internacionales agregaron un nuevo capítulo al conflicto político regional y abrieron interrogantes sobre el financiamiento y la coordinación de operaciones de comunicación transnacionales.
¿Qué denunció Claudia Sheinbaum?
La presidenta mexicana habló de una presunta “guerra sucia” digital impulsada desde otros países para afectar a su gobierno y aseguró que esas campañas no modificarán el rumbo político de México.
¿Por qué aparece mencionado Javier Milei?
El nombre del presidente argentino volvió a aparecer luego de investigaciones periodísticas y audios difundidos en Argentina que vinculaban a operadores libertarios con campañas digitales regionales.
¿Qué países quedaron involucrados en la denuncia?
Las investigaciones mencionaron especialmente a Argentina y Honduras como puntos desde donde se habrían coordinado acciones digitales contra el oficialismo mexicano.