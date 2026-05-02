08.05.2026 / INTERNACIONAL · MÉXICO

Honduras Gate: Sheinbaum apuntó contra Milei por financiar una presunta campaña en su contra

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a la denuncia por una campaña de desinformación impulsada desde Argentina y Honduras contra su gobierno. La mandataria sostuvo que esas campañas “no van a afectar” el proyecto político. Sus declaraciones reavivaron el foco sobre audios que vinculaban a Javier Milei con acciones de propaganda digital en América Latina.