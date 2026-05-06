Industria del salmón en Chile: denuncian muertes de buzos y alertan por el impacto ambiental

la actividad acumula una alta tasa de accidentes fatales entre buzos y trabajadores marítimos, mientras organizaciones ambientales denuncian daños sobre ecosistemas marinos del sur chileno.

los trabajadores de la actividad enfrentan tareas de alto riesgo, especialmente los buzos encargados de operar y mantener las jaulas submarinas donde se crían los peces

Otro de los puntos más cuestionados es el uso de antibióticos para sostener la producción intensiva

el sector mantiene un fuerte peso económico y político en Chile, lo que complejiza los intentos de regulación más estricta