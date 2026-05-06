Industria del salmón en Chile: denuncian muertes de buzos y alertan por el impacto ambiental

La industria del salmón en Chile volvió al centro de la polémica tras una investigación publicada por el diario español El País
, que documentó las condiciones laborales extremas y el impacto ambiental asociados a uno de los sectores exportadores más importantes del país. Según el informe, la actividad acumula una alta tasa de accidentes fatales entre buzos y trabajadores marítimos, mientras organizaciones ambientales denuncian daños sobre ecosistemas marinos del sur chileno.
Chile es el segundo productor mundial de salmón después de Noruega y concentra gran parte de su actividad en las regiones australes de Los Lagos, Aysén y Magallanes. La expansión acelerada de la industria durante las últimas décadas convirtió al país en un actor clave del mercado global, pero también multiplicó las denuncias por contaminación, precarización laboral y uso intensivo de antibióticos.
Según la investigación de El País, los trabajadores de la actividad enfrentan tareas de alto riesgo, especialmente los buzos encargados de operar y mantener las jaulas submarinas donde se crían los peces
. Diversas organizaciones sindicales y ambientales vienen denunciando desde hace años la falta de controles y las dificultades para fiscalizar las condiciones de trabajo en zonas aisladas del extremo sur chileno.
Las críticas ambientales a la salmonicultura
El crecimiento de la salmonicultura también generó cuestionamientos por sus efectos sobre el ecosistema marino. Especialistas advierten que las grandes concentraciones de peces producen acumulación de residuos orgánicos, alteraciones en el fondo marino y riesgos de propagación de enfermedades.
Otro de los puntos más cuestionados es el uso de antibióticos para sostener la producción intensiva
. Chile ha sido señalado reiteradamente por organizaciones ambientales internacionales debido a los volúmenes utilizados en comparación con otros países productores.
En paralelo, comunidades locales y organizaciones ambientalistas sostienen que la expansión de las granjas salmoneras afecta actividades tradicionales como la pesca artesanal y el turismo, además de modificar ecosistemas considerados estratégicos para la biodiversidad del sur del continente.
La investigación de El País también remarca que el sector mantiene un fuerte peso económico y político en Chile, lo que complejiza los intentos de regulación más estricta
. La industria salmonera representa miles de puestos de trabajo y una fuente importante de divisas para el país.
El debate en Tierra del Fuego
El debate sobre la salmonicultura también llegó a Argentina. En diciembre de 2025, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó nuevamente la cría de salmones a gran escala, cuatro años después de haber prohibido la actividad. La decisión generó fuertes cuestionamientos de organizaciones ambientales y sectores científicos que advertían sobre posibles impactos en el Canal Beagle y los ecosistemas fueguinos.
La provincia había sido presentada durante años como un caso excepcional a nivel mundial por prohibir este tipo de producción industrial en aguas abiertas. Sin embargo, la nueva normativa reabrió la discusión sobre el modelo productivo y las consecuencias ambientales de replicar el esquema chileno en territorio argentino.
Ambientalistas sostienen que el antecedente chileno funciona como advertencia sobre los riesgos asociados a la expansión de la industria, tanto en términos ecológicos como laborales. El debate ahora atraviesa no solo a Tierra del Fuego sino también a otras provincias patagónicas interesadas en desarrollar proyectos de acuicultura a gran escala.
¿Por qué cuestionan a la industria del salmón en Chile?
Porque organizaciones sindicales y ambientales denuncian condiciones laborales riesgosas, muertes de trabajadores y contaminación marina vinculada a la producción intensiva.
¿Qué impacto ambiental tiene la salmonicultura?
Especialistas advierten sobre acumulación de residuos orgánicos, uso intensivo de antibióticos y alteraciones en ecosistemas marinos del sur chileno.
¿Qué pasó en Tierra del Fuego con la cría de salmones?
En 2025, la provincia volvió a habilitar la producción salmonera a gran escala después de haberla prohibido en 2021, lo que reactivó el debate ambiental en Argentina.