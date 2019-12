La banda de espías ilegales: qué le dijo Stornelli a Ramos Padilla sobre Macri, D´Alessio, Bonadio y Santoro

negó los 8 cargos en su contra, alegó haber sido engañado -valga la redundacia- en el marco de una cadena de "engañados", habló de Marcelo D´Alessio, Daniel Santoro y hasta Mauricio Macri, pero no pudo explicar el espionaje ilegal y el intento de meter preso al ex marido de su actual esposa

Stornelli declaró que no tiene vínculo con el ex presidente, quien fue su jefe en Boca Juniors, desde hace 10 años y que piensa que el líder PRO no lo "quiere". Literalmente. Aunque reconoció que el ex jefe de gobierno porteño le ofreció un cargo político y que coincidieron en un lugar este año

“En la causa ´Gas Licuado´ yo soy el Fiscal, pero yo no tuve mucha participación activa en esa causa, no pedí detenciones, no pedí indagatorias, no pedí procesamientos, pedí muy pocas medidas, este (sic), muy pocas medidas procesales, me enteré de las detenciones producidas por los diarios o cuando me notificaron de las detenciones”

Finalmente,, en el marco de la causa denominada "D’Alessiogate", en la que se investiga a una banda de espionaje ilegal y extorsiones principalmente para presionar a empresarios con el propósito de que declaren contra funcionarios kirchneristas:Según artículos publicados por Página 12 y El Destape, en la transcripción de 254 páginas de su indagatoria,y repitió su versión, no acompañada por documentación probatoria: queen la que fue la denuncia inicial de este caso para derribar la causa de las fotocopias de los cuadernos, en la que actúa como fiscal de la mano de Claudio Bonadio.En la audiencia del 29 de noviembre, Stornelli presentó tres escritos pero sólo leyó el primero de ellos. Todo fue grabado y se extendió por más de 10 horas. El fiscal leía pero también iba realizando acotaciones. Una indagatoria es el primer acto de defensa de un imputado, pero no está obligado a decir la verdad. A partir de esta instancia, Ramos Padilla debe resolver su situación: si lo procesa o no.Por un lado, afirmó que D'Alessio le resultó "un personaje fabulador, obsecuente, hablador", que hablaba de sus operaciones en todo el mundo, casi en tono de guerra, heridas de bala y hasta una supuesta reconstrucción de mandíbula, pero que nada de lo que decía le parecía creíble. Sin embargo, las pruebas indican que intercambiaban innumerables mensajes de texto, que se reunieron durante horas en Pinamar y que el fiscal hasta le encargó delicadas tareas de espionaje ilegal que incluso incluyeron su propia vida privada.Según el fiscal, no le encargó nada al espía supuesto abogado: argumentó que no le leía los mensajes, que sólo le lanzaba algo así como respuestas por compromiso, y que nada se puede constatar porque siempre borra todos los intercambios de Whatsapp. Dijo que no entregó su celular porque no se lo pidieron y que ya no lo tiene. En síntesis, que fue engañado:El fiscal preferido de Cambiemos,Hasata acá, todo lleva a interpretar que Stornelli le echa la culpa de todo a D'Alessio y que fue engañado porque al falso abogado se lo mandó, también engañado, Santoro. "Tiene la personalidad típica del estafador", justifica al fiscal sobre el espía con quien se reuniera en Pinamar.Una de las acusaciones contra el fiscal es que le pidió a D'Alessio que le haga una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira. Hay un chat donde Stornelli dice concretamente "haceme el favor". Sin embargo, este último afirma que en este caso también D'Alessio lo engañó y no es que le pidió una cámara oculta, sino que lo que quería es que un supuesto socio de D'Alessio, el abogado Rodrigo González, presentara una denuncia penal contra otro abogado -de nombre desconocido- que pedía coimas en nombre de Stornelli.Según explicó Raúl "Tuny" Kollmann en P12, esa explicación está floja de papeles en que en esa época exacta había reuniones entre González, Ubeira y otro personaje "arrepentido" de esta historia, Leonardo Fariña, también cercano a Stornelli. Y congruente con ese momento es que querían hacerle una cámara oculta a Ubeira porque suponían que el abogado quería "dar vuelta" al arrepentido Fariña.En general, Stornelli se defiende diciendo que nunca contestó lo que decía D'Alessio, sólo le ponía "ok"; "sí"; "bueno", o palabras semejantes, pero sugiriendo que no prestaba atención, que eran intercambios sin relevancia o por compromiso.Otra acusación tuvo que ver con el ex gerente de la petrolera venezolana Pdvsa, Gonzalo Brusa Dovat, supuestamente "apretado" por D'Alessio y llevado a declarar ante Stornelli. Según el fiscal, lo recibió normalmente y no notó coacción alguna.En la causa hay una foto tomada por el propio D'Alessio en que se ve a Brusa Dovat declarando en la fiscalía de Stornelli, lo que significa que el espía, sin ser abogado ni tener razones legales y fundadas para estar allí, estaba dentro de la fiscalía en el momento de la declaración. ¿Lo llevó y controló qué estaba declarando con la anuencia del fiscal?Stornelli alegó en este caso que sólo fue un descuido. "D'Alessio se mandó", dijo, aunque parezca increíble. El fiscal niega haberle dado lugar especial para estacionar y que haya colaborado en la presión al testigo de Pdvesa. Nuevamente, sobre esto también sostuvo que todo fue un engaño del falso abogado, a esta altura un conspirador de una altura inimaginable.También negó haber intentato hacerle una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira: según Stornelli la acusación es falsa porque no hay referencias al letrado en los chats con D'Alessio.Respecto del espionaje ilegal al ex marido de su actual esposa, el piloto nacido en Perú E integrante de la marina norteamericana, Jorge Christian Castañón, Stornelli pidió que sus dichos no se transcriban y que se mantengan en reserva por tratarse de cuestiones personales. Alegó que en medio están las hijas y que hay un tema de violencia de género.Esto último es el argumento usado por fiscal y su pareja contra Castañón, pero éste resultó absuelto de esa denuncia. En este caso no hay dudas: Stornelli le encargó a D'Alessio que lo investigue a Castañón y en los chats hablan de hacerlo meter preso e incluso sugieren plantarle droga en una valija. No se le ve salida en este caso al polémico fiscal.Creíble o no,Según reprodujo ED, el fiscal contó queque vio al ex mandatario., sostuvo.Ramos Padilla lo consultó si habló con el entonces jefe de Estado sobre esta causa y la respuesta, dudosa pero concisa, fue. El juez le recordó ante esto la existencia de los chats de Castañón, el ex de su actual pareja, ya que según relató el piloto peruano nacionalizado estadounidense, la esposa del fiscal le dijo que Macri había hablado con el fiscal., argumentó respecto del Día del Ejército, cuando se lo vio junto a su amigo, el empresario de seguridad e inteligencia, Mario Montoto.Y añadió: “La última vez que hablé con él, fue cuando quiso entrar un día con 6 o 7 a un clásico, no sé si era un clásico pero era una partido caliente en Boca, me llamaron de la puerta donde estaba. ` Le dije `mira Mauricio, acá adentro te cuidamos nosotros, entra con 2 tipos y sin armas`, me miró con una cara de orto y nunca más lo vi”., retomó, probando su vieja relación con el líder PRO pero insistiendo en la presunta distancia actual que tendrían. “Estaba tratando de convencerme al final y me decía ´bueno vos nada, aceptá y después hacé lo que quieras en el Congreso´, y yo le digo ´pero escuchame vos me estas invitando a un proyecto de mascaron de proa en la lista, no me interesa´ y ahí se cortó digamos la relación. De hecho durante mi paso por Boca lo vi una sola vez”, concluyó.Según publicó El Destape, Stornelli intentó despegarse de la causa de Gas Natural Licuado (GNL), cuya intromisión ilegal se investiga también en Dolores. El expediente original estuvo en manos del juez Claudio Bonadio y del propio fiscal y fue la excusa por la que ambos funcionarios judiciales se quedaron con la causa de las fotocopias.¿Qué dijo respecto a GNL? Le disparó las culpas al "pistolero" Bonadio:, habría declarado. Esta causa, en la que estuvo procesada la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, fue sostenida por una pericia trucha realizada por un perito trucho y a D’Alessio, aunque parezca insólito, declarando como uno de los testigos centrales.