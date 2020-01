Primer mes de gestión: Alberto reveló qué temas consultó con Cristina desde que asumieron

Fernández realizó una enfática defensa de las razones por las que no solo es normal sino necesario ese diálogo con quien fuera jefa de Estado del país durante ocho años

"Cómo encarar el tema de la AFI, mucho de economía, la Ley de Emergencia, en su momento consulté con ella cuando hablamos de incorporar algunas personas como (el ministro de Obras Públicas, Gabriel) Katopodis o (el titular de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan) Cabandié, lo hablé con ella. El tema con el Fondo, las conversaciones que tuve con Kristalina (Georgieva) y con Trump"

Alberto soltó solamente una anécdota de un medio de comunicación masiva instalando noticias o supuestos hechos que graficarían la injerencia de CFK en el gobierno y las tensiones entre unas y otras partes debido a ello: Clarín

A pesar de que las personas y medios que critican que la vicepresidenta viaje muy seguido a Cuba a ver su hija o que haya elegido no tener despacho en la Casa Rosada son las mismas que aseguran de que en realidad es quien gobierna la Argentina, todavía esta última versión pone en escena la duda acerca deConsultado por Horacio Verbitsky en el portal El Cohete a la Luna acerca dedesde que asumió la Presidencia,, fue, de hecho, la primera respuesta del ex jefe de Gabinete ante esa consulta. El mandatario consideró "imposible" que él no dialogue con CFK y hasta evaluó que sería "imperdonable" no hacerlo en el maco de que la ex presidenta no sólo "no resta" sino que "aporta"., argumentó Alberto.En ese sentido, se preguntó -todavía sin hacer nombres propios respecto de quiénes lo hacen- "por qué tanto lío" acerca de que converse con su vicepresidenta, y agregó que, por el contrario,. Y remató: "Sería un soberbio, sería un necio".Entre losque mencionó como parte de las consultas y charlas que mantuvo con Cristina, Alberto incluyó temas nacionales pero sumamente espinosos, como la, y otros más bien vinculados a la economía y la geopolítica, como ely la relación con el presidente de los Estados Unidos,, enumeró Fernández.Mientras desarrollaba su argumento acerca de qué temas consultó con CFK y las razones para hacerlo,, contó el mandatario.Tras la referencia de Verbitsky a que Clarín publicaba, previamente, que él ayudó a Kicillof en la negociación con el macrismo/vidalismo bonaerense para la sanción de la Ley Impositiva, Fernández fue lapidario:"El día del primer debate en el Senado, de esta famosa ley, Axel estaba cenando acá conmigo. Y ahí te preguntás,", agregó para ilustrar el caso.