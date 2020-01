La Provincia no consiguió la adhesión de los bonistas necesarios y el plazo se estira para seguir negociando

el gobierno de la provincia de Buenos Aires tomó la decisión de volver a extender el plazo hasta el próximo lunes 3 de febrero para negociar con los tenedores del título público BP21, con el fin de alcanzar el 75% de aceptación necesario -que aun no fue logrado- para la postergación del pago hasta mayo

Finalmente,De todos modos,Sólo unos minutos antes de que venciera la extensión del plazo para que los bonistas tenedores del BP 21 respondan a la propuesta para reperfilar el vencimiento de una cuota de capital de USD 250 millones,"La Provincia de Buenos Aires anuncia a los tenedores de sus bonos USD 750M 10.875% con vencimiento en 2021 que ha extendido hasta las 17 pm (horario de Bruselas/Luxemburgo) del 03 de febrero de 2020 el plazo para otorgar su consentimiento a diferir el vencimiento del pago de capital desde el 26 de enero hasta el 1 de mayo de 2020", comunicó hoy el Ministerio de Hacienda y Finanzas, que está a cargo de Pablo López.La última oferta, que no logró el consenso necesario para el límite que venció hoy pero continuaría siendo negociada en principio hasta el 3 de febrero, es laEl esquema original es asÍ: el vencimiento de la cuota de capital era el 26 de enero, aunque los contratos prevén un período de "gracia" de 10 días corridos que caducan el 5 de febrero. Si el 75 % de los tenedores de bonos no aceptan el reperfilamiento y el 5 la Provincia no deposita los USD 250 millones, podría caer en default.En un comunicado, el lunes pasado el gobierno de Kicillof reconoció que tanto los inversores como el Ejecutivo bonaerense analizan que“Es por eso que la Provincia ha solicitado a los tenedores de los bonos 2021 diferir hasta el 1 de mayo de 2020 la amortización de aproximadamente US$250 millones con fecha de pago inicial el 26/1/2020”, expresaron desde el gobierno bonaerense.Ante las especulaciones y cuestionamientos vertidos por la oposición macrista y algunos medios de prensa, hubo un contundente respaldo del gobierno nacional. La estrategia de negociación de la Provincia fue apoyada explícitamente por sus pares nacionales, quienes negaron que hagan un "salvataje" al principal distrito del país y le brinden los fondos para pagar en las condiciones originales la deuda provincial. En cambio, tanto Nación como Provincia busca reestructurar los pasivos de la gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal de manera que puedan pagarse en condiciones sustentables y compatibles con el crecimiento de la economía.