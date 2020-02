Pichetto reclamó "cuidar a Macri en Cambiemos" y blanqueó que ex funcionarios le soltaron la mano en las elecciones

Miguel Ángel Pichetto, el ex candidato a vicepresidente, reclamó insistentemente "cuidar a (Mauicio) Macri en Juntos por el Cambio", sugirió que eso no está ocurriendo debido a que algunos dirigentes están poniendo por delante sus "aspiranciones presidenciales" y blanqueó que algunos ex funcionarios le soltaron la mano al ex mandatario antes de la derrota del año pasado

A nada más que tres meses de las elecciones 2019 que significaron la salida del poder de Cambiemos y la vuelta del peronismo a Casa Rosada, parece ser que el ex oficialismo y actual oposición está en un momento de ebullición interna que podría evolucionar en explosión:Luego de asegurar que "Latinoamérica tiene características complicadas porque los liderazgos se mantienen indefinidamente y no se van nunca", el ex senador nacional que abandonó el peronismo para acompañar al líder PRO en su búsqueda por la reelección, consideró quey que "él construyó su camino, se hizo a sí mismo también"."Él construyó su camino, llegó. No es poco para un hombre político haber llegado. Y se va con 40 puntos de adhesión, tampoco es poco. Los liderazgos no son de fácil sustitución. Si no, tampoco se explicaría la continuidad, la presencia y la permanencia en el poder y en el espacio decisional de Cristina Fernández de Kirchner.", reclamó Pichetto en una entrevista con Infobae.En un fragmento posterior de la nota, el dirigente rionegrino insistió en sus reclamos puertas adentro de Juntos por el Cambio y disparó con quienes le soltaron la mano al ex presidente durante la campaña electoral:Consultado respecto de quiénes fueron los dirigentes que no "dieron la pelea",. Luego, reclamó otra vez sostener al ex presidente y pidió unidad opositora, pero sugirió que eso no está pasando porque algunos adelantan sus "aspiraciones presidenciales"."El presidente tuvo ese amor propio y se retira dignamente, terminó su mandato, y yo creo que no hemos perdido, hemos abrevado en un mundo de ideas con una parte importante de la sociedad.", sostuvo.En ese sentido, ratificó su permanencia en el macrismo: ". Definiciones más tajantes a las que las almas sensibles del PRO mantuvieron, políticas sociales absurdas y estúpidas. La agenda del trabajo, hay que levantarse a la mañana e ir a trabajar. Y esto de que no hay trabajo también es relativo, hay que ponerlo en discusión porque vienen ciudadanos extranjeros y consiguen trabajo, y lo consiguen bastante rápido...".Interpelado respecto de qué anduvo mal en la alianza que gobernó hasta el 10 de diciembre para no lograr la reelección por primera vez en la Argentina tras la vuelta de la democracia, Pichetto sorprendió e insólitamente culpó a la comunicación: "Hubo algo de ingenuidad.. Macri no era un hombre que gobernaba para los ricos, y mantuvo todos los planes, no eliminó nada, incluso dio más que el gobierno anterior en esa materia".. Al ajuste tarifario tal vez había que haberle impreso una mayor gradualidad. En el centro del país, donde la gente se levanta y va a trabajar, en los sectores productivos, el gobierno ganó", dijo, y agregó que "faltó algo de flexibilidad en la última etapa para atender algunas demandas que estaban en el seno de la sociedad".