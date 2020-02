Alberto respaldó la propuesta de Cristina sobre una quita en la deuda con el FMI basada en que se violó su estatuto

el presidente Alberto Fernández respaldó la propuesta de su vicepresidenta, según la cual el organismo de crédito internacional debería consentir una quita en el pasivo nacional debido a que en la ejecución del acuerdo que firmó con Mauricio Macri no se cumplió con su estatuto

#TardePeroTemprano 'Con Duhalde hablo muy seguido, con Menem hablo cuando el lo necesita y con Cristina hablo permanentemente' @alferdez pic.twitter.com/gq9AbOXweN — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) February 13, 2020

A pocas horas de que elsalga a contradecir arespecto del planteo que ésta hizo en Cuba respecto de la deuda argentina y la renegociación que está llevando adelante,El jefe de Estado aseguró que el país no estáy consideró que la apreciación de CFK sobre la deuda es, sostuvo en una entrevista con Radio Rivadavia., afirmó el ex jefe de Gabinete. Desde el despacho presidencial, el mandatario señaló que lo que busca el Poder Ejecutivo "es tranquilizar la economía, como le gusta decir a Martín Guzmán".Ante la consulta de si el país podía entrar en cesación de pago, Fernández respondió:Sobre los primeros días de gestión y la herencia que le dejó Macri, Fernández fue muy duro: "Había muchos temas ocultos entre los problemas que existían. A cada lugar que fuimos encontramos otros problemas, más allá de lo que sabíamos"."Ya sabemos cómo tenemos que pararnos en la cancha", indicó el primer mandatario en declaraciones que formula al programa "Tarde pero temprano", que conduce Oscar González Oro. En ese sentido, aseguró que se debe "sortear la primera etapa del reordenamiento de la deuda porque es un fuerte condicionamiento".El Presidente, en otro tramo de la nota, consideró que ya hay, al destacar el relanzamiento del programa Precios Cuidados. De ese modo, aseguró que "los argentinos van a ver como poco a poco va a ir mejorando el consumo"."El plan Argentina contra el Hambre no es un plan del Gobierno, es de los argentinos. Todos tenemos que involucrarnos", puntualizó, y al ponderar el crecimiento en las ventas de marcas incluidas en Precios Cuidados, resaltó: "Hay un mecanismo de crecimiento de consumo".