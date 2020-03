Imputaron a Michetti por el pago de una suma multimillonaria para obras que nunca se terminaron en el Senado

la fiscal federal Paloma Ochoa imputó a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti por supuestas irregularidades en contrataciones efectuadas para realizar obras de calefacción en el Senado de la Nación, en el marco de una denuncia en la que se asegura que pagó a una empresa una suma multimillonaria para esos trabajos pero nunca fueron concluidos

Malas noticias para Cambiemos, ya que una de las pocas dirigentes de la primera plana de su gestión nacional que no tenía problemas judiciales ahora sí los tiene:Así, la fiscal impulsó la investigación ante el juez federaly dio curso a un expediente. También quedaron imputados el ex secretario administrativo del Senado,, y el presidente de la empresa adjudicataria de las obras Dinale SA,Junto con el impulso de la investigación,, algunas de las tendientes a tener la documentación relacionada con las licitaciones por las obras encaradas en la Cámara Alta.La funcionaria elegida pory directora general de Asuntos Jurídicos del Senado,había presentado la denuncia recientemente al dar cuenta de laSegún la operación, se evidencia "un estado de desplazamiento" en instalaciones muebles y inmuebles del Senado y presentó la denuncia luego de analizar la cuya licitación, adjudicación y ejecución de obras entre 2018 y 2019.Concretamente,Entre las obras denunciadas, figuran la readecuación del tablero principal de distribución de baja tensión, sus celdas y llaves de salida del edificio anexo Alfredo Palacios; la reestructuración de las vías de escape, contra incendios, pleno de escalera y nuevo ascensor, Sector Solís; y la readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio anexo Alfredo Palacios.Según la denuncia del espacio que conduce la actual vicepresidenta, el pago por las obras fue de $180 millones a la empresa que en algunos casos no terminó los trabajos.En la presentación se indicó también que se verificaron otrogamientos “excepcionales” de anticipos de obra “por fuera de la normativa aplicable al caso sin motivación alguna” y que, además, una vez otorgados no fueron descontados conforme a los avances de obra certificados ante la administración que “continuó efectuando pagos por sobre los adelantos irregulares”.Además se destacó que las obras fueron adjudicadas a una empresadel Senado.