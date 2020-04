Alberto le respondió al macrismo: "No tienen un Presidente que trabaja una semana y se toma dos de vacaciones"

Alberto Fernández respondió, enojado y con dureza, diferenciando el trabajo del gobierno del Frente de Todos ante la pandemia del coronavirus de la gestión anterior y particularmente de Mauricio Macri: "Los argentinos no tienen un Presidente que trabaja una semana y se toma dos de vacaciones"

Tras las semanas de maniobras de un sector de Juntos por el Cambio -el núcleo duro PRO y los aliados radicales y de la CCC que no gobiernan distritos- para presionar hacia una baja de los sueldos de los polítios,Puntualmente, el mandatario consideró que la iniciativa opositora, liderada por el macrismo pero a la que también se suman sectores de izquierda y liberales, de bajar el sueldo de los funcionarios esy subrayó que sus ministros. Los llamo a cualquier hora y atienden. Sé que los funcionarios no están robando la plata", arremetió.Luego, se dirigió fuerte y directo a su antecesor, Macri: "No tienen los argentinos un Presidente que trabaja una semana y se toma dos de vacaciones"."No quiero enredarme en esa discusión", manifestó Fernández, pero de todos modos continuó: "No tengo a nadie robando plata, nadie cobran un sobre por izquierda, ningún ñoqui". Y concluyó: "No vengan con esas cosas, porque después nos llaman populistas a nosotros".