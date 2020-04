Deuda: las claves de la oferta técnica que el Gobierno ya presentó ante EEUU para negociar con bonistas

hoy el Poder Ejecutivo Nacional presentó y oficializó ante la Comisión Nacional de Valores (SEC, por la sigla en inglés), la oferta técnica con los detalles de la renegociación de la deuda emitida bajo ley extranjera

Tras la presentación de los lineamientos centrales que ayer realizó el Gobierno con la presencia en una misma mesa de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa y el ministro de Economía, Martín Guzmán,En la propuesta, como principales claves,Los intereses, según la oferta, empezarán a pagarse en 2022 en algunos de los nuevos títulos. Los bonos que se canjearán, de ser aceptada por los acreedores, serán los surgidos de las renegociaciones del 2005, 2010 y 2016, mayormente de este último año, cuando gobernaba Mauricio Macri.En el escrito,El bono nuevo más corto vence en 2030 y, en dólares, comienza a pagar intereses en 2022 por 0,5%, pasa a 1% en 2025 y al 1,75% en 2027. En euros la tasa va del 0,5 al 0,75 por ciento.El que le sigue es un bono que vence en 2036 y, en dólares, empieza a pagar 0,5% en 2022; 1,5% en 2023; 2,75% en 2025; y 3,87% en 2027. En euros la tasa va del 0,5% al 2,5 por ciento.En el bono que vence en 2039 en dólares los intereses comienzan a pagarse en 2022 con un 0,6%; 1,75% en 2023; 4% en 2025; y y a partir de 2027 el 4,5 por ciento. En euros va del 0,6 al 3,25 por ciento.En el que termina en 2043 en dólares empieza a pagar intereses en 2022 del 0,6%; 3% en 2023; 3,6% en 2025; y el 4,8% anual desde 2029. En euros la tasa va del 0,6% al 3,87 por ciento.Finalmente, el que vence en 2047 en dólares paga el 0,5% desde 2023 y el 4,75% desde 2027. En euros, la tasa va del 0,5 al 3,5 por ciento.A la vez, se espera un decreto simple del Poder Ejecutivo para darle el andamiaje legal a la operación que, según informó ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, demandará tres semanas de negociaciones con los acreedores del Gobierno.Ayer, Guzmán adelantó que la propuesta incluye un recorte de 62% en los intereses, tres años de gracia para empezar a pagar y luego el aumento escalonado de los cupones. “Hoy no podemos pagar y no lo podemos hacer por varios años”, aseguró Guzmán, y reconoció que aún no se ha llegado a un acuerdo con los bonistas con lo que el país y también el FMI consideran una deuda sostenible. “Nos piden más ajuste fiscal, rápido y en más cantidad. Eso destruiría las oportunidades de millones de argentinos, y no lo vamos a permitir", dijo.“Vamos a cambiar la estructura de bonos de deuda por otra: período de gracia por tres años, hasta 2022. Empezaría a pagar en 2023 un cupón promedio de 0,5% y esas tasas crecerían hasta niveles sostenibles. El interés promedio de la propuesta es 2,33%. Hemos tratado de entender a los acreedores. La propuesta es más reducción de intereses que de capital. Reducción de USD 3.600 millones, quita de 5,4% del stock de deuda externa y reducción de interés de USD 37.900 millones, que es el 62%”, detalló Guzmán.