Explota Juntos por el Cambio: Lousteau tildó de "circo" a la Travesía por la Democracia de diputados de su espacio

Martín Lousteau, senador radical que integra la alianza opositora, tildó de "circo" a la “Travesía por la Democracia” de diputados de su espacio, la ridícula aventura por tierra en la que legisladores macristas de todo el país viajaron hacia la Capital para presionar por sesiones presenciales en medio de la cuarentena obligatoria y la emergencia sanitaria

La pandemia del coronavirus - y sus consecuencias indirectas, como la cuarentena- parecen estar infectando a Juntos por el Cambio a tal punto que podría colapsar:Lousteau cuestionó la campaña que la oposición PRO-UCR-Coalición Cívica llamó, que llevaron adelante en redes sociales diputados de Juntos por el Cambio para mostrar "esfuerzo" al venír en auto a Buenos Aires acusando la necesidad de "abrir" el Congreso, que no se concentre "el poder en el Poder Ejeecutivo" y movilizar las sesiones presenciales, a pesar de la posibilidad avalada por la Corte de hacerlo de manera virtual., afirmó el ex adversario deen la Ciudad en diálogo con Radio Con Vos. Y agregó que “hay que ver cómo se modifican los reglamentos y cómo se adaptan a estos tiempos, y empezar a trabajar".En la misma línea, diferenció el "circo" montado por sus pares de lo que sería una "Travesía por la Democracia": "'Travesía por la Democracia' es otra cosa. Es Alfonsín el último año de la dictadura caminando pueblo por pueblo en dictadura para construir la democracia”., evaluó en la misma entrevista, al cuestionar el tono épico que se le dio a la procesión de los legisladores opositores hacia la Capital.Como para equilibrar sus opiniones y conservar su lugar de opositor, Lousteau también repartió críticas hacia Cristina Fernández de Kirchner por el pedido que la Corte le rechazó, pero que permitió su aval explícito a las sesiones virtuales: “En lugar de sentarnos a resolver un problema y darle tranquilidad a la gente armamos un circo; el de Cristina por un lado y el de este por el otro; me parece que es minimizar o bastardear; decir que ‘nos robaron la democracia’ es minimizar o bastardear la grave historia institucional argentina con respecto a la democracia”.Uno de los creadores y máximos difusores de la travesía por la democracia fue Mario Negri, el diputado radical que encabeza el interbloque de Juntos por el Cambio, que ayer armó revuelo porque su dificultoso viaje no concluyó, a pesar de todo, en el Congreso, sino que hasta se escapó de allí un poco antes para seguir viaje unas cuadras más, hasta los estudios de TN Cuando fue reemplazado por el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, se produjo el acuerdo entre todos los sectores que habilitará que la semana que viene la cámara sesione y se puedan sancionar leyes de manera virtual.