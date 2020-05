El Gobierno avaló la denuncia por las presiones del macrismo sobre la Justicia y pidió "recobrar la independencia"

el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, habló sobre los dichos de la jueza Ana María Figueroa, quien sostuvo que recibió presiones en su despacho de la boca de un funcionario de la gestión Cambiemos

"el Presidente definió que iba a trabajar para que la Justicia recobre la independencia"

Cuando todavía no baja la marea que se alzó durante el fin de semana por una contundente denuncia acerca de los, una voz oficial del actual Poder Ejecutivo se pronunció al respecto:, aseguró Cafiero en diálogo con AM 750.Tal como consignó la agencia Télam acerca de la entrevista, el ministro coordinador, muy cercano a Alberto Fernández, agregó que "por eso es necesario hacer las modificaciones que hay que hacer en la Justicia" y, en el mismo sentido, recordó queEsta última referencia tiene que ver con el discurso de Fernández durante la campaña, una vez instalado en Casa Rosada y, de hecho, concepto reiterado en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso., sentenció el funcionario.La jueza, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, aseguró en una entrevista con el programa radial Toma y Daca que había sido presionada por un integrante del Poder Ejecutivo , que se infirió era el entonces representante viceministro de Justicia y representante ante el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques.Esa inferencia se produjo porque, durante la entrevista, a Figueroa le mencionaron diversos nombres y en todos los casos los descartó. Sin embargo, cerca del final del diálogo, la consultaron por Mahiques y solamente respondió que era un hecho del pasado.No obstante, poco después la camarista aclaró a otro medio que en ningún momento de la entrevista ella había nombrado a Mahiques, actualmente procurador general de la Ciudad de Buenos Aires."Fue por el tema del Memorándum de Entendimiento con Irán. Recibí muchas presiones en el gobierno anterior. Un día vinieron a mi despacho a preguntarme cuánto iba a tardar en sacar un fallo. Les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran más", indicó la magistrada.