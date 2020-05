Cuarentena: sigue dos semanas más, pero vuelven al trabajo más de mil fábricas y algunos sectores del comercio

el presidente Alberto Fernández anunciará mañana que la cuarentena obligatoria seguirá por dos semanas más en todo el país, hasta el 24 de mayo, pero a partir del lunes volverán al trabajo más de mil fábricas y algunos sectores del comercio bajo estrictos protocolos sanitarios

Después de las reuniones presenciales de hoy conmás el día a día del diálogo con los gobernadores,El jefe de Estado se reunió por la mañana con el jefe de Gobierno porteño. Por la tarde, fue el turno del gobernador de la provincia de Buenos Aires. No es casualidad: son los dos distritos del país más afectados por los contagios por su alta densidad poblacional. No obstante, en ambos casos habrá flexibilización, diferente en función de sus distintas características socioeconómicas.Así,. Pero con el objetivo de que la velocidad de duplicación de los contagios sea cada 25 días casi cumplido (de hecho podría lograrse de aquí al domingo), se habilitarán dos aperturas fundamentales para comenzar a reactivar la economía:En cuanto a zonas, el mayor temor respecto de contagios son la Ciudad y el conurbano bonaerense, y específicamente hay mucha cautela respecto del transporte público. Por eso, fábricas, industrias y comercios que levanten sus persianas deberán cumplir con estrictos protocolos: traslado en micros de sus empleados (que sólo podrán mover la mitad de la cantidad de pasajeros permitida), la medición de la temperatura de los trabajadores y el sostenimiento del distanciamiento social, además de medidas de higiene.Ese paquete de aperturas Incluye, en la primera etapa, automotrices, indumentarias, calzado y cuero, caucho, plásticos y químicos, papeleras y, entre otros, tabacaleras.La lista de 1.060 empresas, con su ubicación y la cantidad de empleados, está en la mesa de Fernández y será incluída en las excepciones que luego deberán contar con el OK de cada provincia. No parece, dicen en Gobierno, un problema: la mayoría de los gobernadores pidió reactivar los sectores que se liberarán.El gobierno nacional se reserva, de todos modos, el "superpoder" para anular esas aperturas en caso que se complique la situación epidemiológica.En la Ciudad, por ejemplo, la construcción volverá a la actividad, pero sólo para demoliciones, sector particular que mueve menos cantidad de personas. También algunos sectores del comercio a la calle, con "take away", es decir retiro en puerta. En Provincia, la actividad de los comercios se flexibilizará menos que en territorio porteño porque la movilización de ciudadanos en los barrios del conurbano sería incontrolable, más por los potenciales clientes que por los empleados de esos comercios.La postal triple Alberto-Kicillof-Larreta se prepara para este viernes en la Quinta de Olivos, al anochecer, y, a diferencia de anuncios anteriores, no estará precedido por una teleconferencia masiva: el miércoles, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro iniciaron una ronda de charlas con los gobernadores para mapear la situación en las provincias.