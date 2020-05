Otro gobernador de Cambiemos se despegó de Macri y Bullrich y los invitó a "trabajar todos juntos

ahora otro gobernador correligionario e integrante de Juntos por el Cambio, el correntino Gustavo Valdés, se despegó de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, entre otros de los socios de la alianza opositora que se muestran duramente críticos, y los invitó a "trabajar todos juntos”, imitar "la foto de Alberto Fernández con (Horacio) Rodríguez Larreta" y "aprender de los países desarrollados" en los que "no hay uno solo que esté juzgando a sus dirigentes políticos en el momento de la tormenta"

“La foto de Alberto Fernández con Rodríguez Larreta, es la foto que tenemos que tener siempre y todos los días, se replica a lo largo y ancho de la Argentina, tenemos que trabajar todos juntos”

Después de que, el radical que conduce la provincia de Jujuy, los mandara al "psicólogo",Valdés destacó además el apoyo de los gobernadores a la estrategia que lleva adelante el gobierno nacional en la lucha contra el coronavirus (Covid-19) y planteó la necesidad de "aprovechar al máximo el poder que tiene el Estado" para enfrentar la pandemia., sostuvo el dirigente radical, quien destacó la buena sintonía que mantiene con el jefe del Estado.En declaraciones a Radio Dos, el mandatario correntino señaló que “la relación con el Presidente es muy buena” y, en ese sentido, remarcó que están "trabajando todos juntos", al referirse al trabajo articulado entre las provincias y la Nación para enfrentar la pandemia., insistió Valdés, quien tomó distancia de los sectores duros del opositor Juntos por el Cambio, referenciados en Macri y la ex ministra de Seguridad. Ambos, a partir de ayer, reiniciaron una estrategia de crítica dura, pidiendo abrir la economía sin argumentos y buscando voltear decretos presidenciales desde las sesiones virtuales del Congreso.Consultado sobre las críticas a la gestión de Fernández de esos y otros dirigentes de su espacio político, Valdés expresó: “Yo estoy trabajando contra la pandemia, después veremos qué hicimos mal y qué hicimos bien”., completó el gobernador de Corrientes.En similar sentido, invitió a la sociedad pero principalmente a los opositores más críticos ay enfatizó en la necesidad colectiva dede lo realizado.“Si estamos evaluando a la persona que tiene la visión, la información y los medios, cuando los está ejecutando, se complica. Este es un tiempo de construcción en conjunto y no de pelea”, concluyó Valdés. Es que ayer, en una entrevista, Bullrich reconoció que no tiene datos y no está "empapada" en lo necesario para proponer modelos de gestión ante la pandemia.Finalmente, el gobernador de Corrientes dijo que tiene una buena relación con los todos los intendentes “de comunicación y a disposición, estamos para ayudar y trabajar juntos”.