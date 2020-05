Mientras sigue la polémica por la muerte de Ramona, aseguran que Larreta reendurecerá la cuarentena en la Ciudad

las versiones señalan que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta anunciará un reendurecimiento de la cuarentena ante un aumento fuerte de casos

en medio del brote más importante de coronavirus en el país, el portal El Destape sostuvo que la Ciudad de Buenos Aires retrocederá en su flexibilización de las condiciones de aislamiento a partir de la semana que viene

Mientras hay tensión aún entre la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia y sectores del oficialismo por las responsabilidades ante el fallecimiento de Ramona Medina, la referente de la Garganta, y acerca de cómo se decidió la flexibilización del aislamiento en territorio porteño,Según publicó hoy La Nación, de las 25 personas que colaboran en el merendero Nueva Esperanza, de la Agrupación Movimiento Evita, 10 están infectadas.Ante ese contexto,. Por un lado,La dirigente tigrense hoy le pegó fuerte a la Ciudad por esto.Por otro,. También lo hizo el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan.El presidentey sus ministros de no se pronunciaron al respecto. Es que el mandatario trabaja coordinadamente con Larreta y en la Casa Rosada no pretenden vulnerar ese acuerdo. Así, mantiene su alianza estratégica y no daña el trabajo conjunto que necesitará en el futuro.Sin embargo,Según esa versión, Rodríguez Larreta estudia junto a su grupo de especialistas la evolución de la pandemia en territorio porteño para diseñar cuál será el esquema que va a regir en la próxima etapa de la cuarentena, a partir del lunes. En este caso y dado que fue una de las quejas de la Provincia y de los municipios bonaerenses, la decisión se tomará en forma coordinada con las autoridades nacionales y bonaerenses y no se anunciará antes del viernes.Cómo se implementará este retroceso en el aislamiento quedará supeditado a la evolución de la curva de casos durante esta semana, cuando se pueda medir el impacto que tuvieron en la difusión de la enfermedad los últimos cambios al régimen de restricciones, puestos en práctica durante la semana pasada a partir del martes.Lo seguro es que no habrá nuevas flexibilizaciones. Todo lo contrario: habría medidas, que se anunciarían el viernes, para disminuir la circulación de gente y volver a niveles más parecidos a los que hubo durante el primer mes de cuarentena, cuando la pandemia estaba bajo control.Según el gobierno porteño, estas restricciones de la actividad no están relacionadas con el comportamiento social por la flexibilización de la cuarentena, que evalúan positiva, sino con prepararse ante la inminencia de un pico en los contagios, aclaran las autoridades de la Ciudad. Sin embargo, las críticas preventivas de los intendentes se adelantaron, los casos aumentan y la decisión de reendurecer el aislamiento estaría tomada.Así, queda desdibujado el argumento de la gestión porteña acerca de que los traslados entre la Ciudad y la Provincia aumentaron poco con la flexibilización, y aparece más plausible la idea de los jefes comunales que mostraron datos del INDEC según los cuales la mitad de los trabajadores que se desempeñan en la CABA viven en territorio bonaerense y, así, podrían "llevar" contagios a los distritos de la Provincia. Se trata de dos millones y medio de personas.