Escándalo: detuvieron a un funcionario de DDHH de Macri por tener esclavos en Entre Ríos

Es el caso de Juan Spagnoletti, un ex candidato y funcionario de Cambiemos, que fue detenido en Entre Ríos acusado de trata de personas, ya que tenía cinco personas en condiciones infrahumanas de esclavitud en su campo a las que, encima, quiso coimear en pleno allanamiento para intentar que se callaran

Algunos hechos de dirigentes políticos no pueden ser calificados de ninguna otra forma que no sea escándalo o repudiable.El abogado Spagnoletti, tal como consignó el sitio local 7 Páginas, casi como un colmo. Además, disputó la intendencia de Federación en las elecciones de 2019 representando a Cambiemos y fue viceintendente y sucesor del ex jefe comunal de esa ciudad, también macrista, Carlos Cecco.El dirigente político quedó preso e incomunicado este miércoles, acusado del grave delito de trata de personas, tras un operativo realizado en un campo de su propiedad dedicado a la explotación forestal, ubicado en Santa Amelia (departamento Concordia). Participaron del operativo la Delegación de Trabajo de Concordia y Chajarí y la Policía Federal Argentina. Además, le secuestraron $200 mil.En el operativo ordenado por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay a cargo del juez Pablo Seró,, según el sitio local NoticiaUno.Las personas estaban reducidas a la esclavitud, dormían en camas de alfalfa, en una tapera con techo de nylon de invernadero, entre otras características propias de otro siglo y de la esclavitud.Spagnoletti trabaja en la Unión Cívica Radical dentro de la corriente interna “Alternativa radical”. El jefe de ese espacio es el actual intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, y el exdiputado y exfuncionario nacional por la UCR, Fabián Rogel.El delegado del Ministerio de Trabajo, Delegación Federación, Silvio Pucheta, reveló: “Puntualmente al señor Juan Spañelotti, se lo detuvo por trata de personas”.Pucheta afirmó a 7 Páginas que las personas dormían con colchones en el suelo, en una cabaña de madera que tenía como techo nylon de invernadero. “Algunos habían hecho una cama con alfalfa”, sostuvo.Y reveló que remató el escándalo tratando de coimear a quienes sometía a la esclavitud: mientras se estaba realizando el allanamiento “los llamaron a estas personas para ofrecerles 10.000 pesos para que no dijeran nada” y agregó: “Hace dos meses que estaban trabajando en ese lugar. Nos enteramos de esta situación porque uno de los muchachos me llamó".