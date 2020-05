Espionaje ilegal de Cambiemos: la Justicia investigará la denuncia y podrían ser indagados Macri y Arribas

la grave denuncia por espionaje ilegal que fue presentada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia será investigada por la fiscalía a cargo de Jorge Di Lello, por lo que tendrá impulso el expediente que instruirá el juez Marcelo Martínez De Giorgi y podrían ser citados a indagatoria el propio Mauricio Macri y Gustavo Arribas, ex jefe de los espías

Malas noticias para Juntos por el Cambio:Según publicaron Página 12 y C5N,. Estiman que hoy llegará a Comodoro Py la documentación y la prueba material que aportará el organismo. Entre esos materiales, se destaca el disco rígido donde se detectaron los mails que habrían sido interceptados sin orden judicial.Ya hay: la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación,, y el diputado nacional del Frente de Todos, participarán del expediente en ese rol; mientras que lareclamó que la Justicia decida una “rápida intervención” para esclarecer el presunto espionaje, del que fue víctima su secretario de Prensa y Cultura,Caamaño aludió a delitos vinculados a laen los términos de los artículos 4 y 43 de la Ley de Inteligencia Nacional durante la gestión en la AFI de su antecesor, Arribas, a quien Macri reconoció públicamente haber elegido para el cargo por ser "el más acostumbrado a las trampas".En la denuncia se alude a presunto espionaje ilegal que se habría iniciado desde al menos el 2 de junio de 2016 sobre correos electrónicos privados de unos 100 dirigentes y periodistas. El avance de la causa podría llevar a la citación indagatoria de Macri y Arribas, ya que está confirmado que Caamaño pidió ese procedimiento.En el inicio de la instrucción del expediente, es el fiscal quien decide si hace lugar o no a las medidas de prueba reclamadas por la denuncia. En este caso la incógnita es si llamará a declarar al propio ex presidente Macri y a Arribas, por el alto impacto político que esto podría implicar.Según Caamaño, el líder PRO debe ser imputado en función de que la AFI es una dependencia cuya responsabilidad directa recae en el Jefe de Estado, como indica el organigrama, por lo que entiende que no pudo haber maniobras de espionaje sin su conocimiento, orden o aval. O, en la más inocente de las interpretaciones, no debería escapar a su control.Sin embargo, como informó P12, esta hipótesis será analizada minuciosamente por los investigadores para evitar pasos en falso.Entre las víctimas del presunto espionaje de Macri y Arribas figuran propios, como Laura Alonso; Nicolás Massot; Luis Majul; Mario Negri, Ernesto Sanz y Ángel Rozas; y ajenos, como Alberto Weretilneck, Héctor Daer, Rodolfo Tahilade, Gómez Alcorta; Gabriela Cerruti; Omar Perotti; y Cleri, entre muchos más.