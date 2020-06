Larreta anunció que declarará como "víctima" del espionaje ilegal de Macri, pero intentó despegar al ex presidente

En este caso, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que esta semana irá a los tribunales federales de Lomas de Zamora para conocer la causa que lo tiene como "víctima" en la que se investiga un supuesto espionaje ilegal a políticos durante el gobierno de Macri , pero ensayó una defensa del ex presidente -y bajó la marea- al sostener que está "convencido" de que su socio PRO "no tiene nada que ver"

Además de CFK y Larreta, hay otros funcionarios y dirigentes políticos que deberán declarar como víctimas ante Villena. De Juntos por el Cambio, se destacan el vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli; la exgobernadora María Eugenia Vidal, los exlegisladores, Emilio Monzó y Nicolás Massot; y el diputado nacional Waldo Wolff

El entramado de hechos y causas acerca de lo que ya puede denominarse como un presunto sistema general de espionaje ilegal a periodistas, empresarios, sindicalistas, intelectuales y dirigentes políticos propios y ajenos durante la gestión decontinúa generando capítulos., afirmó Larreta en declaraciones a CNN Radio respecto de la convocatoria del juez federal del distrito del sur del conurbano bonaerense, Federico Villena.Según el titular del Poder Ejecutivo porteño, el presunto espionaje ilegal -que en este caso lo tiene como víctima del propio espacio político que integra- "es un tema de muchos años" y que escuchan "hace muchos gobiernos", por lo que consideró que "de una vez por todas" los dirigentes deberían ponerse "de acuerdo en una política de Estado para terminar con esto de raíz"."Repudio estos procedimientos, sobre mí o sobre cualquiera, pero estoy convencido que ni Mauricio Macri ni su gobierno han tomado ninguna decisión política en esta dirección: estoy convencido que no tiene nada que ver", remarcó Larreta y agregó que "si hay un gobierno que ha mostrado transparencia, respeto a las libertades e independencia de poderes fue el de Mauricio Macri"., concluyó sobre el ex presidente, cuyo nombre no figuraba en los listados de políticos, dirigentes sociales y periodistas presuntamente espiados por su gobierno.Hoy, la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó ante el mismo juez también en calidad de haber sido víctima de los mismos procesos de espionaje que Larreta.La trama de espionaje ilegal que investiga Villena nació como la derivación de la declaración indagatoria de un narcotraficante identificado como Sergio Rodríguez, más conocido bajo los apodos de "Tomate" o "Verdura" .Tras quedar detenido el 20 de febrero, Rodríguez confesó que un abogado de la barra brava de Lanús que se presentó ante él como agente de la AFI le garantizó cobertura para expandir su negocio narco. Ese letrado, llamado Facundo Melo, declaró Rodríguez, le ordenó la instalación de una bomba en la casa de un ex funcionario del Ministerio de Defensa, siempre del propio gobierno de Macri.Ese ex funcionario es el radical José Luis Vila, ex subsecretario de Asuntos Internacionales de la Defensa durante el gobierno de Macri y ex analista de inteligencia. El atentado contra Vila, que ya no vivía en el domicilio donde se colocó el artefacto -una caja con trotyl-, ocurrió en agosto de 2018 y fue denunciado ante la Justicia Federal. En ese expediente intervienen el fiscal Guillermo Marijuan y el juez federal Sebastián Ramos.De la entonces oposicion y actual oficialismo, figuran el ex gobernador de Misiones y actual senador nacionalTambién hay dirigentes sindicales: Luis Barrionuevo y Hugo Moyano. Villena también convocó al juez Martín Irurzun, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; a algunos periodistas, como Hugo Alconada Mon y Marcelo Veneranda; al sacerdote José Pepe Di Paola; al obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones; y hasta a Salvatore Pica, novio de Florencia Macri, hermana del expresidente.