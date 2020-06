Cómo siguen el pago de salarios del Estado a través del ATP y los créditos tasa cero para monotributistas

el Gobierno nacional decidió prorrogar dos programas centrales para la contención de las dificultades que atraviesan las empresas y los que menos tienen: siguen la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) a las firmas que, en adelante, será dividido en segmentos; y continúa también un mes más los créditos a tasa cero para los contribuyentes monotributistas y autónomos

Cuando la pandemia del coronavirus aún no encuentra fin en el mundo ni en la Argentina en sus consecuencias sanitarias ni económicas,El anuncio la hizo la vicejefa de Gabinete,, al término de la reunión de Gabinete Económico que se realizó esta mañana en la Casa Rosada. El Gabinete Económico deliberó entre las 10:30 y las 12.45, en el Salón de los Científicos de la Casa de Gobierno, encabezada por Todesca, ya que el jefe de Gabinete,, se encontraba esta mañana en la residencia de Olivos, donde desarrolla sus tareas el presidenteRespecto del tercer pago del programa estatal ATP de ayuda con los salarios para empresas, Todesca dijo que se lo dividió en esas dos zonas, ya que las de distanciamiento social -mayormente el interior del país- "tienen un nivel de recuperación bien alto".Acerca de los sectores de la economía considerados "críticos", Todesca puntualizó que "estén donde estén" es hasta dos salarios mínimos, vital y móvil la ayuda económica.Así, el ATP será similar en adelante para las zonas en las que está el foco de la pandemia por coronavirus: el AMBA y la capital chaqueña, donde rige el aislamiento obligatorio, mientras que en las que rige el distanciamiento, la asistencia es menor.Con los detalles de cómo será el nuevo ATP, la AFIP informará en los próximos días cómo harán y cuándo las empresas para comenzar a inscribirse, como lo hicieron durante los últimos dos meses. Y el pago se le acreditará a cada trabajador durante los primeros diez días de julio.Para las empresas que recibirán menos subsidio, el Gobierno anunciará en breve el relanzamiento de los créditos al 24% anual, línea que tendrá el nombre de Pyme Plus 2. Estos préstamos arrancaron en abril con muchísimas dificultades. No obstante, con el trabajo conjunto del BCRA, Producción y los bancos, cada vez más pequeñas y medianas empresas pudieron acceder al financiamiento. Aunque hubo pymes que, aún así, no lograron obtener los créditos.Con el nuevo programa, según fuentes oficiales Infobae, el Gobierno obligará a los bancos a otorgar financiamiento al 24% para todas las pymes, tengan o no historia crediticia. Según trascendió, los funcionarios están pensando en un monto total que podría oscilar entre una nómina salarial completa - que alcanza los $ 358.000 millones- y una nómina y media.También participaron de la reunión de gabinete económico los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce; y la titular de la Anses, Fernanda Raverta.